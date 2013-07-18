Hicazi: Biz bir halk devrimiyle göreve geldik

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Hicazi, "Muhammed Mursi'ye görevinin iade edilmesi için Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) tarafından düzenlenen ve şiddet olaylarına sahne olan gösterilerle mücadelede teşkilat mensuplarına yönelik istisnai bir tutum izlemeyeceğiz" dedi.

Hicazi, Kahire'deki Cumhurbaşkanlı Sarayı'nda yaptığı basın açıklamasında her Mısır vatandaşının barış yanlısı gösteri düzenleme hakkının haiz olduğunu, ancak yolları kesip, ülkeyi kargaşaya sürükleyenler aleyhinde yasaların uygulanacağını ifade etti.

Kanunların uygulanması konusunda kimseye ayrıcalık gösterilmeyeceğini belirten Hicazi, "Mısır şu anda bir hukuk adamı tarafından yönetiliyor. Kanunlara muhalif herhangi bir girişim karşısında ayrıcalıklı tutum izlenmeyecek" diye konuştu.

Geçiş dönemi

Geçiş dönemi adaletinden sonra ulusal uzlaşı için çalışmalara başlanacağını ifade eden Hicazi, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçiş dönemi adaleti ve ulusal uzlaşı çalışmaları devlet kurumlarınca yürütülecektir. Halkın bu konuda sunduğu desteklere teşekkür ediyoruz ancak bu iki aşama Mısır hükümetinin gözetimindedir. Bu bağlamda yeni hükümette geçiş dönemi adaleti ve ulusal uzlaşı adıyla bir bakanlık bulunuyor."

Ulusal uzlaşı süreci için tüm taraflarla görüşmelerin yapılacağını dile getiren Hicazi görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Anayasal düzenlemeler

Mısır ordusu tarafından askıya alınan bir önceki anayasada bulunan yanlışların telafi edilmesi için hukukçulardan oluşan bir komitenin çalışmalara başlayacağını belirten Hicazi, hazırlanan taslağın Anayasa Kurucu Komisyonu'na sunulacağını kaydetti.

Hicazi, anayasal düzenlemeler çerçevesinde yapılan çalışmaların yaklaşık 4 ay süre zarfından tamamlanacağını ön gördüğünü dile getirdi.

Mısır ve Etiyopya arasındaki Nil suları polemiği

Konuşmasında Mısır ve Etiyopya arasında gerginliğe neden olan Hedasi (Nahda) Barajı'nın inşasına da değinen Hicazi, bu konunun cumhurbaşkanlığının öncelikli konuları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Hicazi, bu konuyla ilgili planlarının olduğunu belirterek,Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Baradai'nin konu ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Ayrıca Hicazi, Baradai'nin İsrail'i ziyaretini yalanlayarak, "İsrail basınında yer alan haberlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konu hakkında bana bir bilgi ulaşmadı" dedi.

Sina'daki çatışmalar

Sina'da yaşanan olayları, "Bölgeyi teröristlerden temizlemek için yapılan askeri operasyonlar" olarak değerlendiren Hicazi, Gazze hava sahası yakınlarında uçuş yapan Mısır uçakları hakkında ise "Mısır'ın egemenliğini muhafaza etmek için yapılan askeri operasyonların bir parçasıdır. Mısır, Sina'daki güvenliğin ihlal edilmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Ashton'ın Mısır ziyareti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın Kahire ziyaretini değerlendiren Hicazi, "Ashton ve diğerlerine Mısır'ın hak ve adalet üzerine ülkeyi tesis etmeye çalıştığını izah ettik. Biz bir halk devrimiyle göreve geldik" diye konuştu

Hicazi, yeni kurulan hükümette gençlerin bulunmaması hakkında "Biz gençleri teskin etmiyoruz. Bilakis, gençleri sorumluluğunu kaldırabilecekleri alanlarda vazifelendireceğiz" dedi.