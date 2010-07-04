T24-

Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı toplantı yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında bir gazetecinin, ABD Başkanı Barack Obama'nın, ''Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemilere ilişkin yaşanan olaylarla ilgili BM'nin açacağı soruşturmanın Türkiye'nin aleyhine olabileceği'' yönünde açıklamalarda bulunduğunu ifade etmesi üzerine, şöyle konuştu:

''Şu anda hiç bir şey söylemem mümkün değil, ama CHP olayın tümüyle aydınlatılması için Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge, kabul edilmedi. Komisyon kurulsaydı, orada çoğunlukla AKP milletvekilleri olacaktı. Ama AKP milletvekilleri, bizim teklif ettiğimiz araştırma önergesinin reddi yönünde oy kullandı ve bu gerçekleşemedi. Dolayısıyla pek çok karanlık nokta var bu olayda. Tabii ABD Sayın Başkanı'nın hangi gerekçelerle bunu ifade ettiğini benim yorumlamam söz konusu değil.''

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın bugün basında yer alan, ''Yola çıktığınız arkadaşlarınıza ihanet etmeyeniz'' yönündeki açıklamasını nasıl yorumladığının sorulması üzerine de ''Önceki genel başkanımız bana göre son derece doğru bir düşüncede. Hiç kimse hiç kimseyi satmamalı'' dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Baykal'ın bu sözleriyle kimi kastettiğinin sorulmasına ise ''Bunu Sayın Baykal'a soracaksınız'' karşılığını verdi.