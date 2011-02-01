Hiç kimse bu kadar yaklaşamadı!

T24

Fotoğraflar geçen on sene içinde çekilmiş. Abernethy senenin 340 gününü köpek balıkları ile geçirmiş.Abernethy'nin eşi ve çocukları yok. "Senenin onbir ayını bir gemide, diğer bir ayını doğada geçiriyorum" diyor. Abernethy Hayatının son 20 yılını köpek balıklarının fotoğraflarını ve filmlerini çekerek geçirmiş.Müşterilerine rehberlik yapan Abernethy her gün 5-6 saat köpek balıkları ile yüzüyor. Abernethy avcı hayvan için "denizin aslanları" diyor.Abernethy, adını oversear koyduğu uçan botu ile, canavarların gökyüzünden fotoğraflarını çekiyor.