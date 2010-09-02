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Yaşam

Hiç içki içmeyen az yaşıyor!

Ölçülü miktarlarda, hatta bazen aşırı miktarlarda alkol kullananlar ayık dolaşan emsallerinden daha uzun yaşıyor.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Tıbbın onlarca yıldır verdiği öğüte ters düşmesine karşın bilim adamları defalarca aynı sonuca ulaşıyor: Ölçülü miktarlarda, hatta bazen aşırı miktarlarda alkol kullananlar ayık dolaşan emsallerinden daha uzun yaşıyor.
    

Texas Üniversitesi bilim adamları tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanan bir araştırmada orta yaşlı bir grup denek yaşlanana dek takip edildi. Alkol kullanmayanların yüzde 70’i araştırmanın başlamasından 20 yıl sonra öldü. Aşırı miktarlarda alkol kullananlarda öelnlerin oranı yüzde 60’ı ölürken, ılımlı miktarlarda kullananların sadece yüzde 41’i öldü.


Bu sonuç tıp dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Tartışmalar daha çok ılımlı miktarlarda içenlerin daha uzun yaşaması konusunda değil, hiç içmeyenlerin daha erken ölmesi üzerine yoğunlaştı.


Cnntürk!ün derlediği haberde, araştırmalar bir parça alkolün (günde iki kadehten az) kalbe yararlı olabileceğini gösteriyor.


Ama nasıl oluyor da alkolden uzak durmak ömrü kısaltabiliyor?

Bu soruya getirilen açıklamalardan birine göre sık bir şekilde alkol alanların yaşam tarzlarındaki diğer faktörler de uzun yaşamalarında rol oynuyor. Bu faktörierin ekonomik durum, ırk, fiziksel aktivite ve hatta sosyal aktivite gibi unsurlar olabileceği belirtiliyor.

Örneğin, varlıklı kişiler daha çok alkol almaya daha yatkın oluyor ama aynı zamanda daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor.

Bir başka açıklamaya göre ise ılımlı miktarlarda alkol alanlar daha sosyal kişiler olup, bu yüzden de daha geniş bir sosyal çevreye sahip oluyorlar. Geniş bir sosyal çevreye sahip olmanın özellikle yaşlanıldığında ömrü uzattığı belirtiliyor. 

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