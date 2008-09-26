Hiç gitmemiş olanlar için tiyatro

Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

13. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, yurt içi ve yurt dışından 69 tiyatro topluluğunun katılımı ile 14-30 Kasım arasında Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cuma günü, Büyük Tiyatro'da yapılacak gala ile başlayacak. Festival süresince, 69 tiyatro grubu, 99 etkinlikle başkentlilerin karşısına çıkacak."Hayat Sanatla Güzel" temasıyla gerçekleştirilecek festivale, İspanya, Hollanda, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden tiyatro grupları konuk olacak.Festival Başkanı Yener Aksu, festival sırasında, yürüttükleri "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayatında hiç tiyatroya gitmemiş 2 bin kişiyi bu yıl tiyatroyla ücretsiz buluşturacaklarını bildirdi.Projeye özel önem verdiklerini ve gelecek yıllarda da sürdürüleceğini ifade eden Aksu, 5 yılda tiyatroya hiç gitmemiş 10 bini aşkın kişiyi salonlara çekmeyi hedeflediklerini söyledi.Aksu, bu çerçevede festivalde halkın beğenisini kazanacağını ve izlemekten keyif alacaklarını düşündükleri "Murtaza", "Yılanların Öcü", "Kuzguncuklu Fazilet" gibi oyunlara da yer verildiğini kaydetti.Yener Aksu, ayrıca bu yılki festivalde çocuk tiyatrolarına özel olarak yer verdiklerini ifade ederek, 8 çocuk tiyatrosunun, birbirinden güzel oyunlarla çocukların karşısına çıkacağını belirtti.Devlet Tiyatrolarının, salonlarını tahsis ederek festivale destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksu, festivaldeki oyunların Küçük Tiyatro, Şinasi, Çayyolu ve Akün sahnelerinde izleyiciyle buluşacağınıbildirdi.Aksu, başkentteki yerel yönetimlerin tiyatroya ilgisiz kaldığını öne sürerek, "Yerel yönetimlerden festivale herhangi bir sponsorluk desteği yok. Belediyeler, çok öne çıkmadıkları için festivale destek olmadılar" dedi.