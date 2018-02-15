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Hiç durmadan kaşınan çocuğun feryadı: Ölmek istiyorum anne

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, bağışıklık sistemi doğuştan bozuk olan Halil Çiftçi'nin (9) dramı, yürek burkuyor

15 Şubat 2018 14:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, bağışıklık sistemi doğuştan bozuk olan Halil Çiftçi\'nin (9) dramı, yürek burkuyor. Henüz 7 aylıkken \'hiperimmunglobulin\' diye adlandırılan bağışıklık sistemi hastalığı ortaya çıkan ve durmaksızın kaşınan küçük Halil, \"Anne, artık ölmek istiyorum\" diye feryat ediyor. 
Adana\'da yaşayan Çiftçi ailesinin oğlu Halil Çiftçi\'de, 7 aylıkken \'hiperimmunglobulin\' (Vücuttaki bakteri, virüs, kanser gibi yabancı virüslerden koruyan bağışıklık sistemi) hastalığı baş gösterdi. Hastalığa bağlı olarak 4 aydır kaşıntıları artıp, dayanılmaz hale gelince küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerleri kızararak, yara oldu. Acı içinde kıvranan ve durmaksızın kaşınan Halil Çiftçi\'nin ağlayarak, \"Anne, artık ölmek istiyorum\" demesi yürek burktu.
AYNI HASTALIKTAN BİR OĞLUNU KAYBETTİ 
İlk çocukları Anıl Çiftçi\'nin de aynı hastalıktan yaşamını yitirdiğini belirten anne Emine Çiftçi, \"Halil\'e hamileyken, doktora gittim. İlk oğlumun da bu hastalıktan öldüğünü söyledim. Çocuğum, ilk zamanlar sağlıklıydı; bu hastalık tekrar karşımıza çıkınca mahvolduk\" dedi.
\'ÖLMEK İSTİYORUM\' DİYE AĞLIYOR
Hastalığı nedeniyle artık okula da gidemeyen oğlunun, hiç durmadan kaşındığını belirten anne Çiftçi, \"Oğlum, kaşınmaktan her yerini kanatıyor; geceleri \'Ölmek istiyorum\' diye ağlıyor. Krem, ilaç hiçbir şey fayda etmiyor. Kaşıntı için sadece bir merhem kullanıyoruz. Sürekli deri döküyor. Saatlerce kaşınıyor. Çocuğumuz, gözümüzün önünde eriyor. Kentteki hastanelerin dışında İstanbul ve Ankara\'daki merkezlere başvurduk. Çare bulamadık. Yardım bekliyoruz\" diye konuştu.
\'MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM\'
Okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Halil Çiftçi ise \"Bu hastalıktan kurtulursam mühendis veya mucit olmak istiyorum\" dedi.

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