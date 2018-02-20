Hiç durmadan kaşınan Halil, ilik bekliyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, hiç durmadan kaşınan Halil Çiftçi (9), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi\'nin Büyük Çocuk Bölümü\'ne yatırılarak, tedaviye alındı. Küçük Halil\'in kaşıntı sorunu devam ederken, oğlunu sürekli kaşıyan anne Emine Çiftçi, tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi.

Adana\'da yaşayan Çiftçi ailesinin oğlu Halil Çiftçi\'de, 7 aylıkken \'hiperimmunglobulin\' (Vücuttaki bakteri, virüs, kanser gibi yabancı virüslerden koruyan bağışıklık sistemi) hastalığı baş gösterdi. Hastalığa bağlı olarak 4 aydır kaşıntıları artıp, dayanılmaz hale gelince küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerleri kızararak, yara oldu. Acı içinde kıvranan ve durmaksızın kaşınan Halil\'in ağabeyinin de aynı hastalıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

TEDAVİ BAŞLADI, KAŞINTI SÜRÜYOR

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi\'nin Büyük Çocuk Bölümü\'ne yatırılarak, tedaviye alınan Halil Çiftçi\'nin kaşıntı sorunu devam ediyor. Oğlunu sürekli kaşıyan anne Emine Çiftçi, \"Halil, hastaneye tedavi olmaya geldi. Kaşıntısı, sıkıntıları hala devam ediyor. Doktorlarımız, tek çözümünün ilik nakli olduğunu söylüyor. Haberi yapıldığından bu yana herkes ilgilendi. Cumhurbaşkanı\'mız, Başbakan\'ımız, bakanlıklar, belediyeler, vatandaşlarımız; telefonumuz hiç susmadı. Allah, herkesten razı olsun. Halil ile birlikte artık kurtulmak istiyoruz. Herkesin Kızılay\'a kan bağışında bulunması, donör olması halinde biz, bu çözüme kavuşacağız\" dedi.

UYUMLU İLİK BEKLENİYOR

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Çocuk Alerji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, küçük Halil\'in tedavisi için ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Kemik iliği nakli için verici taraması yapıldığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, \"Taramada nakil için önemli olan tam uygun verici bulunamamıştır. Akraba dışı verici taraması aşamasındadır. Bu hastalıklarda kemik iliği nakli başarısının yüksek olduğu tam uyumlu vericinin bulunması için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi\'ne münacatı yapılmış olup, taraması devam etmektedir. Hastanın mevcut klinik bulguları doğrultusunda tam uyumlu verici bulunamaması durumunda tedavi başarısı daha düşük olan yarı uyumlu ilik nakli tedavisi uygulanacaktır\" diye konuştu.

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