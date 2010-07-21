Hiç bir şeyden çekmedi İstanbullular yağmurdan çektiği kadar

T24 - İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan yağış zaman zaman şiddetini öyle artırdı ki araç silecekleri yağmurun hızına yetişemedi.







Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular otobüs durakları ve saçakların altına girerek ıslanmamaya çalıştı.

Yağış sürücülere de zor anlar yaşatırken, çok sayıda kaza meydana geldi. Şile otobanında direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 DU 4509 plakalı aracın sürücüsü Rahmi Sert kaza yaptı.

Rahmi Sert direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarına savruldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yağışla birlikte kazaların ardı arkası kesilmezken yine Şile otobanında bu sefer Ümraniye istikametinde polis aracının karıştığı bir kaza meydana geldi.

34 JBL 09 plakalı otomobil ile 34 UB 5412 plakalı minibüs kaygan yolda çarpıştı. Bu kazayı da sürücüler yara almadan atlattı.

Bu kazayla aynı saatlerde bukez bir polis otosuna arkadan gelen 34 ENY 51 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmayla birlikte polis aracı yol kenarına savrulan araçta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli yağmura rağmen kimileri de ekmeğinin peşindeydi. Ümraniye Oto Sanayi sitesinde bir tamirhanede çalışan 15 yaşındaki Ömer Vergin bardaktan boşalırcasına yağan yağmura rağmen işine devam etti.

Lastiğini değiştirdiği otobüsün davlumbazına giren çocuk bir yandan tamire devam ederken iyice artan yağmurdan korunmak içinde davlumbaza sığınarak korunmaya çalıştı. Ömer Vergin çekim yapan kameramana, “ıslandığını ancak çalışmaya devam ettiğini" söyledi.

Bu sırada yürek burkan bir başka manzara da yine kameralara takıldı. Şiddetli yağışa rağmen 11 yaşındaki Semih Karaca isimli çocukta kağıt toplama arabasıyla günü kurtarmanın peşindeydi.

Öğrenci olduğunu söyleyen Semih Karaca, gazetecilerin yağmur bitince toplarsın" şeklindeki uyarılarına rağmen, “Olmaz" şeklinde cevap verdi.