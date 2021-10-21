Hibrit eğitim gören öğrenciler: KYK yurtlarında internet yetersiz, derslere giremiyoruz, yolda ders dinliyoruz, bir ders için şehir değiştiren var

Üniversitelerde 2021-2022 öğretim döneminin güz yarı yılı, salgının gölgesinde başladı. Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) alınan karara göre; üniversiteler, derslerin uygulanış şeklini, salgının seyrine göre kendileri belirliyor; hibrit eğitim, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yapabiliyor.

Birçok üniversite, yarı yıla hibrit eğitim modeli ile başladı. Derslerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı online olarak sürdürülüyor. Ancak hibrit eğitim modeli, beraberinde birçok sorun da getirdi.

Öğrenciler, internete erişim sorunu nedeniyle online derslere giremediklerini, KYK yurtlarında internetin yetersiz ve yavaş olduğunu, derslere girebilmek için ek internet paketleri aldıklarını dile getirdi. Yüz yüze dersler için okula gelen bazı öğrenciler ise aynı gün içerisinde online derslerinin de olduğunu belirterek, derse yetişmek için bir an önce eve gitmeye çalıştıklarını ya da yolda ders dinledikleri söyledi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile hibrit eğitim modeli nedeniyle yaşadıkları sorunları şu şekilde kaydetti:

''İnternet sıkıntılı ek paket alıyorum''

“Hukuk fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisiyim. İnternet sıkıntılı. Yurdun interneti yavaş olduğu için kendi internetimizden bağlanıyoruz. Burada sıkıntı şu, aylık paketler oluyor bildiğiniz gibi. Paketlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ek internet paketi alıyorum, derse girmek için. Yoksa KYK Wi-Fi'yle giremiyoruz.”

Şehir dışından üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen öğrenciler ise hibrit eğitim modeli nedeniyle daha büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yüksek ev kiraları ve yurt ücretlerine rağmen eğitimlerine devam edebilmek için İstanbul'a gelen bazı öğrenciler, derslerinin büyük bir kısmının online yapıldığını öğrendi. Bazıları sadece bir ders için şehir değiştirdi, özel yurtlara yüksek meblağlar ödedi. Duruma tepki gösteren bir öğrenci, "Arkadaşlarım zar zor ev buldular ya da anneleri babaları fedakârlık yaparak onları bir özel yurda yerleştirdi. Fakat haftada bir gün okula gidiyorlar. Madem böyle bir şey olacaktı hiç açılmasaydı" dedi.

Öğrenciler, hibrit eğitim modeli nedeniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin şunları söyledi:

''Yurtlar, evler çok pahalı. Birkaç gün için değmiyor''

“Hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyim. Seçmeli derslerimiz online, zorunlu derslerimiz yüz yüze. Ama çok fazla seçmeli ders aldığım için neredeyse derslerin yüzde 50’si online şeklinde oluyor. Okulun, yurdun interneti yavaş olduğu için online derslere genelde giremiyoruz ya da girsek de bağlantı kopuyor. Bu yüzden zorlanıyoruz. Benim arkadaşlarım zar zor ev buldular ya da anneleri babaları fedakârlık yaparak onları bir özel yurda yerleştirdi. Fakat bir gün okula gidiyorlar. O da bir iki saatliğine. Bu çok saçma. Madem böyle bir şey olacaktı hiç açılmasaydı ya da konaklama imkânı sağlanmalıydı. O yüzden çok zorlanıyor arkadaşlarım. Aynı şekilde anneler babaları da çok zorlanıyor. Çünkü gerçekten çok zor. Okullar çok pahalı, yurtlar çok pahalı. Evler inanılmaz pahalı. Ve sadece bir iki gün için değmiyor yani verilen para.”

''Aynı gün hem yüz yüze hem online ders oluyor''

“Turizm işletmeciliği 2'nci sınıf öğrencisiyim. Okula dört gün geliyorum. Bir gün online, ama dört gün geldiğim sürece de online derslerim var. Bugün 15:00’te biten bir normal yüz yüze dersim vardı. Şu an 18:00’de bir online dersim var. Eve gidip ona gireceğim. Benim evime ulaşmam yarım saat, ama bazı insanların iki saat falan sürüyor, onlar yetişemiyor. Okulda giriyorlar. Böyle zorluklar oluyor. Okula gelip 150 kişilik bir sınıfa girip sonra eve gidip bir dersi online almamın mantığı yok.”

''Tek bir ders için şehir değiştirdiler''

“Bilgi ve belge yönetimi 2'nci sınıf öğrencisiyim. ‘Yüzde altmış yüz yüze, yüzde kırk online’ denildi. Üç gün geliyoruz okula, bir gün online dersimiz var. Şehir dışından gelip bir yurda yerleşiyorsun. Sonra bir bakıyorsun tek bir tane dersin var. Tek bir tane ders için şehir değiştirmişsin. Diğerlerinin hepsi online. Çok kötü. Umarım bir şekilde düzelir. Arkadaşlarım var, KYK'da sıkıntı çeken. 16 GB internet kotaları var. Ama yetmiyor, tabii video falan izliyorlar. Online derslere katılıyorlar. Sıkıntı olabiliyor.”

''Dört gün online, bir gün yüz yüze''

“Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisiyim. Dört gün online, bir gün yüz yüze eğitim için buraya üniversiteye geliyorum. Evde kaldığım için bir sorun yaşamıyorum. Fakat verimlilik konusunda yüz yüze eğitimin daha sağlıklı ve daha iyi olacağını düşünüyorum.”

“Fen fakültesi biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisiyim. Hibrit eğitim alıyoruz. Laboratuvar dersleri yüz yüze oluyor. Diğer teorik derslerimiz yüzde kırk civarında online, diğer tarafı da yüz yüze alıyoruz. Her şeyin bir sıkıntısı oluyor. Şehir dışındaki arkadaşlarımızın bu şekilde mağdur olması tabii ki de çok sıkıntı ve utanç verici. Özel yurtlar zaten çok pahalı ve devlet yurtlarının da imkanları kısıtlı. Özellikle internet. Yani benim yurtta kalan arkadaşlarım hep internetin yokluğundan şikayetçi. Kota yetmiyor. Mesela belli bir kotaya sahipler ama yetmiyor, onlar için daha iyi bir imkân sağlanabilir.”