Hibrid ve elektrikli otomobil satışları arttı

2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 173 tane satılırken, hibrid modellerin 4 bin 689 adet satıldığı kaydedildi. Açıklanan verilere göre, 2020’nin ilk 6 aylık verileri 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçerken, 2019 yılının aynı dönemine göre de artış yaşandığı saptandı.

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil satışlarının arttığı saptandı.



2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 173 tane satılırken, hibrid modellerin 4 bin 689 adet satıldığı kaydedildi.



Açıklanan verilere göre, 2020’nin ilk 6 aylık verileri 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçerken, 2019 yılının aynı dönemine göre de artış yaşandığı saptandı. Türkiye otomobil pazarına yüzdesel olarak bakıldığında da elektrikli ve hibrid otomobil satışlarının yüzde 2,9 olduğu kaydedildi.