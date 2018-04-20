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Hibe desteğiyle Samsun'da Kütahya çinisi üretiyor

Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Aysel Arabacı (40), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 50 bin TL’lik hibe desteğiyle hobisi olan çini işlemeciliği üzerine iş

20 Nisan 2018 14:04

Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, Aysel Arabacı (40), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı\'ndan (KOSGEB) aldığı 50 bin TL’lik hibe desteğiyle hobisi olan çini işlemeciliği üzerine iş yeri açıp, üretime başladı. 
Eşinin işi dolayısıyla Kütahya\'dan Samsun’a yerleşen, evli ve 3 çocuk sahibi Aysel Arabacı, başvurduğu KOSGEB’den 50 bin TL’lik hibe desteği aldı. Arabacı, çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliği üzerine Bafra\'da iş yeri açtı. Hobisinden para kazanmaya başlayan Arabacı, Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez kendisinin Kütahya çinisi yapmaya başladığını söyledi. Merak saldığı çini işlemeciliğini memleketi Kütahya\'da, küçük yaşta öğrendiğini anlatan Aysel Arabacı, \"Kütahya\'da ev hanımları genellikle bu işi yapar. Eşimin işi gereği 3 yıl önce Bafra\'ya geldik. 3 yıldır yapmıyordum. KOSGEB\'e başvurduki ardından 50 bin TL\'lik hibe ile yaklaşık 5 ay önce iş yerimi açtım. 250 proje arasından 11\'inci oldum. Abajurdan tabağa, kaftandan vazoya, şamdana, süs eşyalarına çeşitli çinilerini üretiyorum. Ben tüm kadınlara girişimci olmalarını tavsiye ederim. Kadınların başaramayacağı bir şey yok. Ben de cesaret edip, böyle bir girişimde bulundum ve Samsun\'da Kütahya çinisi üretmeye başladım. Karadeniz Bölgesi\'nde ilk defa Kütahya çinisi yapılıyor. Yaklaşık 500 çeşit üretim yapıyorum\" diye konuştu.

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