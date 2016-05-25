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Yaşam

HGS'den mi OGS'den mi geçeceğine karar veremedi, TIR'a girdi!

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki çocukları yaralandı

25 Mayıs 2016 15:59

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde TEM otoyolu gişelerine gelen otomobil, kararsız kalarak OGS yerine HGS’den geçmeye çalışırken, TIR’a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kaza, TEM’deki Çorlu gişelerinde meydana geldi. Hüseyin Büyük, eşi ve çocuğunun bulunduğu 59 TJ 196 plakalı otomobille, otoyol gişelerine geldiğinde HGS ve OGS’den geçmekte kararsız kaldı. Son anda HGS gişesine yönelen Büyük’ün yönetimindeki  otomobil, o sırada gişeye giren Şükrü Çelik idaresindeki 34 NS 9587 çekici, 34 FL 5915 dorse plakalı TIR’a çarptı. Kazada TIR gişeleri yıkarak askıda kalırken, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Büyük, eşi Semra ve 1 yaşındaki çocukları Yusuf yaralandı.

TIR sürücüsü Çelik kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İstanbul’dan aldığı tekstil ürünlerini Ergene İlçesi’ne taşıdığını anlatan TIR sürücüsü Şükrü Çelik, otomobilin gişeler arasında kararsız kalarak kendisine çarptığını söyledi. Polis vejandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Soruşturma sürüyor.

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HGSOGSTIRtrafik kazası

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