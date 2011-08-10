-HGS İLE GİŞELERDE BEKLEMEYE SON ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Trafikte duraklamanın önlenmesi için Kartlı Geçiş Sistemi'ne (KGS) alternatif olarak kurulan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Ekimde hizmete girecek. PTT Genel Müdürü Osman Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KGS nedeniyle trafikte yoğunluklar yaşandığını, bu durumun da Ulaştırma Bakanlığını yeni bir sistem arayışına yönlendirdiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bu yoğunluğu ortadan kaldıracak yeni bir sistem kurulması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini anlatan Tural, KGS gişelerinin de Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişeleri gibi hızlı geçişe imkan verecek şekilde düzenlenmesi için HGS'yi hazırladıklarını söyledi. Pekçok ülkede kullanılan bu sistemin, otoyollarda ve köprülerde seyir halindeki taşıtların ödeme noktalarında duraklama yapmadan, geçiş ücretlerini pasif kart veya etiket üzerinden yapmalarına imkan tanıdığını kaydeden Tural, müşteri ve işletim açılarından OGS'ye göre daha ucuz olan bu sistemin kartlarının dağıtımını da PTT şubeleri, karayollarındaki gişeler, anlaşma sağlayacakları kuruluşlar aracılığıyla yapacaklarını belirtti. Tural, ''Karayolları Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gittik. 23 Mayısta ihale yaptık. İzmir-Çeşme-Aydın otoyolunda deneme çalışmalarını yaptık. İhaleyi alan şirket gerekli çalışmaları yapıyor. Öncelikle mevcut sistemde kullanılan ekipmanlardan neler kullanılabilir diye baktık. Ama tamamıyla yeni bir sistem kuruyoruz, çünkü KGS eskimiş halde. Karayollarındaki 600 civarındaki KGS gişelerinin tümü bir yılda HGS'ye dönüşecek. Mevcut OGS gişelerine de HGS etiketlerinin okunabileceği ekipmanları yerleştireceğiz'' diye konuştu. -ALTYAPIYA 10 MİLYON DOLAR YATIRIM- Osman Tural, HGS'nin, KGS'ye göre engelsiz geçiş imkanı sunacağını, geçiş anında otomatik ücret ödeme ve trafik akışında süreklilik sağlayacağını ifade ederek, sistem için etiket ve kart şeklinde iki tip mekanizmayı satışa sunacaklarını bildirdi. Hızlı geçişe imkan veren OGS cihazlarının ortalama 50 liradan satıldığını anımsatan Tural, ''Ulaştırma Bakanımız HGS etiket ve kartlarını bunun onda biri fiyatına satmamız yönünde talimat verdi. Bu etiket ve kartları 5 liradan satışa sunacağız. Maliyet olarak da o civarda olacak. Müşterilerin beklentilerine yönelik tasarımların yer alacağı kart ve etiketlerin fiyatları biraz daha yüksek olacak'' diye konuştu. HGS etiket ve kartlarının araçların camlarına takılacağını ve söküldükleri takdirde yeniden kullanılamayacaklarını anlatan Tural, bunların 3 yıl garantili olacaklarını kaydetti. Bunların tüm PTT iş yerleri, anlaşmalı bankalar ve karayollarındaki gişelerde satışa sunulacağını belirten Tural, ''Bu kart ve etiketleri otoyollardaki Petrol Ofisi istasyonlarında ön ödemeli olarak satmayı ve dolum işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Ekimde İzmir'de ilk uygulamayı başlatmış olacağız'' dedi. HGS altyapısı için 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını, etiketlerin ayrıca bir maliyeti olacağını bildiren Tural, Türkiye genelinde 2 bin 80 kilometrelik otoyol ile İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde OGS ve KGS gişelerinin bulunduğunu anımsatarak, sistemin kurulmasıyla vatandaşların konforuna yönelik çok ucuz bir yatırımı gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi. Bu arada Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 800 bin OGS, 8 milyon da KGS kullanıcısı bulunuyor.