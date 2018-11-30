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HGS cezasına otoyoldan geçmediği iddiasıyla itiraz etti

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kalorifercilik yapan Mevlit Kavrak (42), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul- Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle gelen HGS cezası ile şoke oldu

30 Kasım 2018 18:33

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Darende ilçesinde, kalorifercilik yapan Mevlit Kavrak (42), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul- Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle gelen HGS cezası ile şoke oldu. Kavrak cezaya itiraz ettiğini söyledi.
İbrahim Paşa Mahallesi\'nde oturan Mevlit Kavrak\'a, İstanbul-Ankara otoyolu Adapazarı-Çamlıca çıkışında 44 HL 498 plakalı otomobiliyle 1 Ekim günü kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 43 lira para cezası kesildi. Dün kendisine gelen tebligat ile kaçak geçiş ve cezayı görünce şaşıran Kavrak, İstanbul\'a en son 1999 yılında gittiğini belirterek, \"Ne ben neden arabam o tarihte şehir dışına çıkmadım. Bırakın o tarihte o bölgeye hiç gitmedim. Bu ceza tebligatı ne demek oluyor? Gerekli itirazı yaptım ve takipçisi olacağım\" dedi.

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