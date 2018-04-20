Heynckes'den Güneş'e geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş için bir \'Geçmiş olsun\' mesajı da Almanya\'dan geldi.

Siyah beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendiği Bayern Münih\'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Şenol Güneş için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alman teknik adam yaptığı açıklamada, \"İstanbul\'a, Şenol Güneş\'e selam gönderiyorum. Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum\" dedi.

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