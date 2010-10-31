-HEYKELTIRAŞ GERMANER'E ONUR ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün açılan 29. Kitap Fuarı ve 20. Sanat Fuarı, İstanbullular'ın 7 Kasıma kadar sanat dolu bir hafta geçirmesini sağlayacak. 20. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında her yıl düzenli olarak verilen onur ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Fuarın ARTİST 2010 Sanatçı Onur Ödülü heykeltıraş Ali Teoman Germaner'e verildi. Eleştirmen onur ödülü Prof. Dr. Ayla Ödekan'a, koleksiyoner onur ödülü İpek ve Ahmet Merey'e, sanatsever kurum onur ödülü de Baskı Müzesi'ne verildi. Ana teması ''Görünmeyen İstanbul'' olan fuara bu yıl 108 sanat kurumu ve galerisi katıldı. Ayrıca 20 ülkeden bin sanatçının resim, fotoğraf, heykel, seramik, enstalasyon, baskı, video, performans ve dans gibi farklı disiplinlerden oluşan eserleri de fuarda yerini aldı. İstanbul Anadolu yakasında yaşayan, farklı disiplinlerden 30 sanatçının bir araya geldiği 216 Sanatçıları da sanatın müzelerde, sergi mekanlarında, atölyelerde yer aldığı kadar gündelik hayata da karışması gerektiği düşüncesiyle ''Manikatak'' başlıklı sergiyle kentin ve kentlilerin ruh haline yönelik saptamalarda bulunacak. Ayrıca Alternatif Platform, Göçebe Bağımsız İnisiyatifi, Grup İskele, Red Foto, 78'liler Girişimi grupları da fuarda yer aldı. -FUAR DÜNYACA ÜNLÜ YAZARLARI AĞIRLIYOR- 37 ülkenin katıldığı 29. İstanbul Kitap Fuarı ise bu yıl dünyaca ünlü 51 yazar, şair ve çizeri ağırlıyor. Yurt dışından gelen konuklar arasında Yolanda Cato, Robyn Marsack, Amaia Gabantxo, Ned Thomas ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çevirmenleri Hanneke Van Der Heijen, Abdulkadir Abdelli ve Ingrid Iren buluyor. Zagor'un yaratıcısı Gellieno Ferri de ilk kez Türkiye'de okurlarıyla İstanbul Kitap Fuarı'nda bir araya gelecek. İtalya'dan çok sayıda çizerin konuk olacağı etkinlik 6 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek. Bir kaç yıl önce aynı isimle Türkçe'ye çevrilen ve filmi çekilen ''Limon Ağacı'' kitabının yazarı Sandy Tolan da fuarda kitaplarını sevenleri için imzalayacak. -IPA YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜL TÖRENİ Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Çetin Tüzüner, İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ''Yayınlama Özgürlüğü Ödülü'' ve ''Yayınlama Özgürlüğü Özel Ödülü'' törenine ev sahipliği yapacağını ifade etti. 2005 yılından itibaren dünyanın herhangi bir yerinde yayınlama özgürlüğünün savunulması ve teşvik edilmesi amacıyla önemli katkılarda bulunmuş kişi ve kurumu onurlandırmak üzere verilen ödülün 2 Kasım Salı günü TÜYAP'ta Uluslararası Salon'da düzenlenecek törenle sahibini bulacağını bildiren Tüzüner, ''Yayınlama Özgürlüğü Özel Ödülü, yayımladığı kitaplar nedeniyle halen yargılanmakta olan Sel Yayınları sahibi İrfan Sancı'ya verilecektir'' dedi. 29. İstanbul Kitap ve 20. İstanbul Sanat fuarları 7 Kasımda sona eriyor.