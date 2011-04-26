-HEYKELİN İLK PARÇASI İNDİRİLDİ KARS (A.A) - 26.04.2011 - Kars'taki tartışmalı heykelin ilk parçası kesilerek indirildi. Kars'ın Üçler Mahallesi'nde 24.5 metre yüksekliğindeki anıtın kaldırılması işini alan firma, dün akşam saatlerinde ara verdiği çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalarda, heykelin 19 ton ağırlığındaki ilk parçası, kesildikten sonra vinçle indirildi ve numaralandırıldı. Yetkililer, kesim çalışmalarının akşama kadar süreceğini ifade etti. İki insan figürlü anıtın 18 parça halinde kesileceği ve belediyenin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceği öğrenildi.