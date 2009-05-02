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Heykelin göğüsleri aynı Aysun!

Müjde Ar, Anayasa Mahkemesi önündeki heykelin göğüslerinin kendisine Kayacı’nınkileri hatırlattığını söyledi.

02 Mayıs 2009 03:00

Müjde Ar, Anayasa Mahkemesi önündeki heykelin göğüslerinin kendisine Kayacı’nınkileri hatırlattığını söyledi.

Müjde Ar: 'Heykelin göğüsleri Aysun'unkine benziyor' - VİDEO

NTV’deki “Haydi Gel Bizimle Ol” programının canlı yayınına, Anayasa Mahkemesi önündeki heykel ile Aysun Kayacı arasında kurulan benzerlik damga vurdu. Müjde Ar, heykelin göğüslerinin kendisine Kayacı’nınkileri hatırlattığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin girişine konan kadın heykeli, önce Hürriyet yazarı Bekir Coşkun’un dikkatini çekti, ardından da “Haydi Gel Bizimle Ol” ekibinin... Coşkun’un salı günkü köşesinde yer alan “Balıketinde, saçları 70’lerin modası, ayağında şalvar, bol boncuklu gerdanlık, kalçaları iri, yarım karpuz göbek... Ben görür görmez demek ki bağırmışım: Nurdane Halaaaa...” satırları, programın bu haftaki canlı yayınında gündeme geldi. Yazıdan yola çıkan Müjde Ar, heykel ile Aysun Kayacı arasında benzerlik kurdu.

‘Onunkiler daha güzel’

Televizyongazetesi.com’da yer alan habere göre Müjde Ar, heykel sohbeti açılınca “Ben de heykelin göğüslerini Aysun’un göğüslerine benzettim” dedi.

Bu sözler, hem stüdyoda bulunanları hem de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı’yı güldürdü. Ancak yorumlar bu kadarla kalmadı. Kür ve Anad, konuyu eski manken Aysun Kayacı’nın göğüslerinin daha güzel olduğunu söyleyerek noktaladı.

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