Heyetlerde sürpriz yer değişikliği!

T24 - CHP’den Denizli milletvekili seçilen Erzincan Cumhuriyet eski Başsavcı İlhan Cihaner’in yargılandığı Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tahliye kararı vermeyen hakimler hakkında açtığı tazminat davasına bakan 4. Hukuk Dairesi’nde sürpriz görev değişikliği yapıldı.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK)'nun talepleri olmadığı halde hakim ve savcıların görev yerlerinde değişikliğe gitmesinin ardından Yargıtay’da da şok değişim yaşandı. Yargıtay’da 17 üyenin görev yaptığı Dairede, birçoğunun talepleri olmadığı halde değişiklik yapıldığı öğrenildi. Yargıtay’da yapılan değişiklik, yüksek yargıçların, HSYK atama kararnamesinden sonra şimdi de üyelere "sürgün" olarak yorumlandı.



Edinilen bilgiye göre özellikle Cihaner’in yargılamasının yapıldığı 11. Ceza Dairesi’nde aralarında Dairenin eski Başkanı Ersan Ülker’in de bulunduğu 3 üyenin görev yeri değiştirildi.



11. Ceza Dairesi’nin üyeleri Ersan Ülker, 1. Ceza Dairesi’nde, Saniye Tarhan, 12. Ceza Dairesi’nde, Yaşar Zülfü Arslan, 22. Hukuk Dairesi’nde görevlendirildi.



HABERAL’IN DAVASINA BAKAN DAİRE’DE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun yaptığı görevlendirmede Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın tahliye kararı vermeyen hakimler hakkında açtığı tazminat davasının görüldüğü 4. Hukuk Dairesi de nasibini aldı. Haberal’ın tazminat istemi 4. Hukuk Dairesi’nde kabul edildi ancak, yapılan yasal düzenlemeyle davalar devlete yöneltildi. 6110 sayılı yasayla Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yapılan değişiklikle hakim ve savcılar hakkında açılan tazminat davalar devlet aleyhinde açılacak. 4. Hukuk Dairesi de yeni kanun değişikliği nedeniyle bu davaları hazineye yöneltti. Ancak karara Daire’nin başkanı Şerife Öztürk ve üyesi Ayşe Çevikbaş muhalif kaldı. Dairelerde yapılan değişikliklerde üye Ayşe Çevikbaş, isteği olmaksızın 8. Hukuk Dairesi’ne görevlendirildi.





'HUKUK DEVLETİ YARA ALDI'



Yargıtay’da talep dışı yapılan yeni görevlendirmeleri ANKA’ya değerlendiren Yargıçlar ve Savcılar Sendikası (YARGI-SEN) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yargıtay üyesinin görevli oldukları dairelerin değiştirilmesi, HSYK atama kararnamesinin ikinci yani yüksek yargı ayağını oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu istek dışı yapılan bu yer değiştirmeler nedeniyle, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti büyük yara almıştır” dedi.



Eminağaoğlu, üyelerin dairelerinde değişiklik yapılırken, yargı etiği ve yargıç güvencesine yönelik kural ve ilkelerin gözetilmediğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:



“Yargıtay kadro sayısının artırılması ve 2011 Şubat ayı içinde 160 yeni üye seçildikten sonra, bu yeni üyelerin görev yapacağı daireler, o tarihteki (Divan olarak adlandırılan) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından belirlenmiştir. Süreçte yeni üyelerin katılımıyla Yargıtay Genel Kurulu, kamuoyundaki blok oy kullanıldığı tartışmaları içinde yeni Divan’ı belirlemiştir. Şimdi bu hafta içinde yeni Divan, yıllardır kendi dairesinde görev yapan önceki Yargıtay üyelerinin görev yerlerini, büyük bölümünün isteği olmaksızın, eski ve yeni kurulan dairelere kaydırmıştır.”





'YAPILAN İŞLEMLER ŞEFFAF OLMALI'



Yeni seçilen ve önceki Divan tarafından Daireler’de görevlendirilen yeni Yargıtay üyelerinin de dizayn edilme tartışmalarına neden olunacak biçimde, eski Dairelere görevlendirildiğine dikkat çeken Eminağaoğlu, bu işlemler yapılırken Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun yüksek yargıçların isteklerinin alınmadığını, gerekli ilke, kural ve özenin gösterilmediğini ileri sürdü. Eminağaolu, yeni görev dağılımının hizmet gerekleri gerekçesi ile yapıldığını ancak bunun da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eminağaoğlu, hiçbir yargı organı ve de mensupları, hiçbir biçimde, hiçbir işlemle, şaibe altında bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Yapılan her türlü işlemler açık, şeffaf ve objektif olmalı, yargı bağımsızlığı, yargıç etiği ve yargıç güvencesi ilke kuralları her durumda gözetilmelidir. Aksi halde, hep tüm yargı mensupları hem de kurumlar, içine çekildikleri tartışma nedeniyle yıpranmakta, buda adalete olan inancı sarsmaktadır. Bu uygulamalar mesleki güvencelerin her düzeyde yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorun ne yerel yargı organlarında ne de yüksek yargı organlarında yaşanmamalıdır” dedi.





17 ÜYENİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ



Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görev yeri değiştirilen üyelerin isimleri ve yeni görev yapacakları daireler şöyle:





Ceza Daireleri



11. Ceza Dairesi Üyesi Ersan Ülker, 1. Ceza Dairesi’ne

15. Ceza Dairesi Üyesi Nazmi Dere, 4. Ceza Dairesi’ne

2. Ceza Dairesi Üyesi İdris Asan, 5. Ceza Dairesi’ne

14. Ceza Dairesi Üyesi Mahmut Akkoyun 6. Ceza Dairesi’ne

13. Ceza Dairesi Üyesi Muharrem Karayol, 11. Ceza Dairesi’ne

13. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Kılıç, 11. Ceza Dairesi’ne

15. Ceza Dairesi Üyesi Mesut Budak, 11. Ceza Dairesi’ne

11. Ceza Dairesi Üyesi Saniye Tarhan, 12. Ceza Dairesi’ne

12. Ceza Dairesi Üyesi Arif Bekler, 13. Ceza Dairesi’ne

6. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Karadavut, 13. Ceza Dairesi’ne





Hukuk Daireleri



4. Hukuk Dairesi Üyesi Ayşe Mine ÇEVİKBAŞ, 8. Hukuk Dairesi’ne

23. Hukuk Dairesi Üyesi Nevzat KARABABA, 9. Hukuk Dairesi’ne

7. Hukuk Dairesi Üyesi Fikriye ERNALBANT, 16. Hukuk Dairesi’ne

11. Hukuk Dairesi Üyesi Yaşar Zülfü ARSLAN, 22. Hukuk Dairesi’ne

13. Hukuk Dairesi Üyesi F. Emel KABASAKAL, 22. Hukuk Dairesi’ne

18. Hukuk Dairesi Üyesi Nilgün Zehra CANLI, 23. Hukuk Dairesi’ne

19. Hukuk Dairesi Üyesi Hamit DÜNDAR, 23. Hukuk Dairesi’ne.