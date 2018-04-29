Heyet Tahrir Şam, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini 'çalmakla' suçladı

El Kaide ile ilişkili cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam (HTŞ), ismini vermediği bir örgütü, Cumartesi günü Suriye'nin İdlib eyaletinde uçağı düşürülen Rus pilotun cesedini 'çalmakla' suçladı.

BBC İzleme Servisi'nin (BBC Monitoring) aktardığına göre Heyet Tahrir Şam'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırılan iddia, örgüt ile bağlantılı Iba Haber Ajansı'nın Telegram hesabında yayımlandı.

Rus Savunma Bakanlığı Salı günü, düşen uçağın pilotunun naaşının Türkiye'nin yardımı ile Rusya'ya ulaştığını açıklamıştı.

Iba Haber Ajansı Salı günü, Heyet Tahrir Şam'ın söz konusu örgütten defalarca cesedi iade etmesini talep ettiklerini ve "cesedin işgalci Ruslara verilmesinin HTŞ'yi şoke ettiğini" duyurdu.

Ajansın haberinde güvenlik yetkilisinin "Bu örgütün çirkin saldırısında yer alanların peşini bırakmayacağız ve onları İslami mahkemeye çıkaracağız" ifadeleri yer aldı.

HTŞ'nin açıklaması, Rusya'nın naaşı teslim aldıklarını duyurmasının ardından geldi.

Heyet Tahrir Şam söz konusu saldırıyı üstlenmiş ve uçağın karadan havaya füze kullanılarak düşürüldüğünü söylemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pilotun uçaktan atlamayı başardığını ve yere indikten sonra muhaliflerle çatışmaya devam ederken öldürüldüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise pilotunun paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu öne sürmüştü.

HTŞ daha sonra pilota ait olduğunu öne sürdükleri cep telefonu, cüzdan ve kimlik kartını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Moskova'nın Rus pilotun naaşını aldıklarını açıklaması, cihatçılar arasında öfkeye yol açtı. Özellikle El Kaide destekçileri internet üzerinden yaptıkları açıklamalarda, bundan sorumlu olanları "hain" ilan etti.

Ne Moskova ne de Heyet Tahrir Şam pilotun naaşını Türkiye'ye teslim eden örgütün adını açıklamadı, ancak Ahrar el Şam, Faylak el Şam'ı Nur el-Din el Zinki Tugayı ile işbirliği içinde "hiçbir kazanım elde etmeden" cesedi Türkiye'ye vermekle suçladı.

Ahrar el Şam, Telegram'daki bir paylaşımında "Bunu engellemek için çok uğraştık" dedi.

Ahrar el Şam, Faylak el Şam ve Nur el-Din el Zinki Tugayı, 3 Şubat'ta İdlib eyaletinde rejim güçleri ve müttefiklerine karşı birlikte savaşabilmek için kurulan harekât grubunda yer alıyorlar.