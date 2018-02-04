Heyelanda kapanan Artvin-Ardahan yolunda tek şeritten ulaşım

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolu, yapılan çalışmalarla tek şertitten, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin-Ardahan karayolunun 35’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi Kaçkar Suyu mevkiinde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve dev kaya parçaları karayoluna aktı. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KONTROLLÜ ULAŞIM SAĞLANDI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, sabah saatlerinde heyelan nedeniyle kapanan karayolunda yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, incelemelerde bulundu. Artvin’in zor bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Vali Doğanay, “Bir an önce yolun açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Bütün iş makinelerimizi bu yola seferber ettik. Artvin-Şavşat-Ardahan yolunu tek yönlü ve güvenli olarak ulaşıma açtık. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza su ve çeşitli gıda maddeleri dağıttık. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Artvin’imize geçmiş olsun” dedi.

Karayolunda ulaşım tek yönlü olarak sağlanırken, jandarma ve karayolları ekipleri de çevrede bir dizi önlem aldı.

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