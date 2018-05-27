Heyelanda 5 küçükbaş telef oldu (2)

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DERENİN TAŞIDIĞI AĞAÇ VE TAŞLAR YOLU ULAŞIMA KAPATTI Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu, birçok evin alt katını su bastı

27 Mayıs 2018 22:45

DERENİN TAŞIDIĞI AĞAÇ VE TAŞLAR YOLU ULAŞIMA KAPATTI
Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu, birçok evin alt katını su bastı. Yanık Mahallesi\'nde derenin taşması sonucu ağaç dalları ve kökleri ile taşlar yola taşındı. Sapanca ile İzmit arasındaki yol ulaşıma kapanırken, iş makinelerinin yoldaki ağaç ve taşları kaldırmasıyla yol ulaşıma açıldı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu, yağmurun hasara neden olduğu bölgelerde çalışma yaptığını söyledi.

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DERENİN TAŞIDIĞI AĞAÇ VE TAŞLAR YOLU ULAŞIMA KAPATTI Sakarya SapancaYanık MahallesiSapancaSapanca Belediye Başkanı Aydın YılmazerFOTOĞRAFLI
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