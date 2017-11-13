Heyelan tehditi altındaki evlerine ulaşımı ilkel teleferikle sağlıyorlar

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesi Çukurluhoca köyünde, 72 yaşındaki Mehmet Taşçı, 2 yıl önce bölgede meydana gelen heyelanın ardından \'oturulamaz\' raporu verilen evinde, eşi ve oğluyla yaşamayı sürdürüyor. Gidecek başka yerleri olmadığını söyleyen Taşçı Ailesi, 2.5 kilometrelik dik yolu yürümeyi göze alamadıkları zamanlarda evlerine ilkel teleferikle gidip geliyor.

Çayeli ilçesi Çukurluhoca köyünde, Taşçı Ailesi\'nin yaşadığı evin yakınında 2 yıl önce heyelan meydana geldi. Eve, alt kısmında kopan toprak kütlesi nedeniyle \'oturulamaz\' raporu verildi. Ancak gidecek yeri olmayan Mehmet Taşçı, eşi Güldane ve oğlu Hamit Taşçı ile birlikte heyelan tehlikesine rağmen evde yaşamayı sürdürüyor. Taşçı, tehlikeye rağmen 2.5 kilometre dik yolu yürümeyi göze alamadığı zamanlarda evine ilkel teleferikle gidip geliyor. Taşçı, 310 metre uzunluğa sahip eğimli yamaca kurulu ilkel teleferikle ana yoldan evine ulaşıyor.

\'YAĞAN HER YAĞMURDA KORKUYORUZ\'

Heyelandan sonra evine \'oturulamaz\' raporu verildiğini anlatan Mehmet Taşçı, kendisine verilecek evi beklediğini söyledi. Taşçı, “Devletimizin bize ev vermesini bekliyoruz ya da kendi gücümüz ile evimizin altını beton yapmayı düşünüyoruz. Yağan yağmurlarda çok korkuyoruz ama gidecek başka yer de yok. Son yağan yağmurda ırmaklar taştı, hiçbir tarafa gidemedik. Evde kaldık. \'Kaptan gemiyi en son terk eder\' dedik yattık, uyuduk” dedi.

\'KORKSAM DA BİNİYORUM\'

Evlerine gelen araç yolunun heyelanda hasar gördüğünü belirten Mehmet Taşçı, “Yolumuz kapalı ben de teleferikle işlerimi görüyorum. Mecbur kaldığımda bu teleferiğe korkarak da olsa biniyorum. 310 metre uzunluğunda bir teleferik. Dere üzerlerinde yerden yüksekliği 200- 300 metreye çıkıyor. Ana yoldan eve gelen dik patika yolu çıkmaktansa bu teleferiğe biniyorum” diyerek en kolay çözümün bu olduğunu belirtti.

Yaşanan heyelanlarda evlerinin deprem olur gibi sallandığını belirten Güldane Taşçı da \"Son heyelanda çok korktuk ama bir yere çıkıp gidemedik. Oturulamaz raporuna rağmen evimizde oturmak zorunda kalıyoruz. Nereye gidelim? Bir ev yapmayı düşündük ama olmadı mecbur burada oturuyoruz. Eşim korkuyor ama teleferik bize tehlikeli gelmiyor, korkmuyoruz” dedi.



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