Heyelan oldu, 1800 yıllık duvar çıktı

Çanakkale'nin Erenköy beldesindeki heyelan, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1800 yıllık tarihi duvarı gün yüzüne çıkardı.

Erenköy beldesi yakınındaki viyadüğün çevresinde aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Heyelan sonrasında tarihi kalıntıların çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Perinçek, alanda inceleme yaptı.

Viyadük yapılmadan önce kullanılan Çanakkale-İzmir karayolunun yamacındaki taş duvarın ortaya çıktığını fark eden Prof. Dr. Perinçek, Arkeolog Candan Kozanlı'ya durumu anlattı. Yapılan incelemelinin sonrasında taş duvarın, Roma dönemine ait istinat duvarı olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Doğan Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki gündür süren yağış nedeniyle killi toprağın suya doyduğunu ve yol kenarlarındaki yüksek eğimli yamaçlarda heyelan yarattığını söyledi.

Viyadüğün yakınındaki yamaçta yaşanan heyelanın bir duvar ortaya çıkardığını belirlediklerini anlatan Perinçek, "Bu istinat duvarının arkeolog Candan Kozanlı'dan gelen değerlendirme sonucu Roma dönemine ait olduğu saptadık. Çünkü bu yolun arkasında Ofrenion Antik Kenti yer alıyor. Yine bu bölgedeki bir dere içinde de eski Roma Köprüsü var. Bu köprü ve duvarın çağdaş yapılar olduğu düşünülmektedir. Heyelanın ortaya çıkardığı duvarın da bu köprüyle ilgili olduğu kanısına vardık" dedi.

Perinçek, 1800 yıl önce inşa edilen istinat duvarının kademeli olarak yapılıp, yolun dışına doğru eğim verildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Oysa geçtiğimiz günlerde Çanakkale-İzmir karayolunun Dümrek köyü mevkisindeki duble yol çalışması kapsamında yapılan istinat duvarının 90 derece düşey yapıldığını ve bu yanlış uygulama sonucu yolda çatlamalar meydana geldiğine şahit olmuştuk. Günümüzde düşey bir istinat duvarı yapıyoruz. Oysa günümüzden 1800 yıl önce istinat duvarı yoldan dışa doğru eğimli olarak yapılmış. Bu istinat duvarı o dönemdeki mühendislikle ilgili çok güzel bir örnek. Ayrıca bir bakıma heyelana da teşekkür etmek lazım. Çünkü heyelan sayesinde istinat duvarını görme şansı bulduk."