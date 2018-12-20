Heyelan olan yolun girişi ve çıkışı dubayla kapatıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde henüz kullanıma açılmamış duble yoldaki çökmenin ardından karayolu ulaşımı, tek şeritten geliş- gidiş istikametinde sürdürülüyor. Heyelanın olduğu yolun giriş ve çıkışı dubalarla kapatıldı.

D400 karayolunun Kumluca- Antalya arasındaki Yazır Mahallesi Yembe mevkisinde duble yol çalışmalarının yapıldığı alanda birkaç gündür etkili olan yağış sonrası dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kumluca\'dan Antalya\'ya gidiş istikametindeki çift şeritli yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde yer yer 10 metreyi bulan çökmeler oldu. Henüz kullanıma açılmayan çift şeritli karayolunun tek şeridi, altındaki toprakla birlikte ormanlık alana doğru kaydı. Heyelanın olduğu bölümün giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Bölgedeki karayolu ulaşımı gidiş- geliş olarak sürdürülüyor. Çökmenin yaşandığı bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde geçen yıl da yağmur sonrası heyelan meydana gelmişti.

Yoldan geçen sürücülerden Uğur Ay (37), \"Bu yol batı Antalya\'yı il merkezine bağlayan tek yol. Geçen yıl 1 kilometre ileride çökmeler yaşandı. Bu yıl burası çöktü. Kullanacağımız başka yol olmadığı için yetkililerden kısa zamanda bu soruna çözüm bulmalarını istiyorum\" dedi.

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