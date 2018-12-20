T24 LogoT24 Logo
Gündem

Heyelan olan yolun girişi ve çıkışı dubayla kapatıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde henüz kullanıma açılmamış duble yoldaki çökmenin ardından karayolu ulaşımı, tek şeritten geliş- gidiş istikametinde sürdürülüyor

20 Aralık 2018 18:50

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde henüz kullanıma açılmamış duble yoldaki çökmenin ardından karayolu ulaşımı, tek şeritten geliş- gidiş istikametinde sürdürülüyor. Heyelanın olduğu yolun giriş ve çıkışı dubalarla kapatıldı.
D400 karayolunun Kumluca- Antalya arasındaki Yazır Mahallesi Yembe mevkisinde duble yol çalışmalarının yapıldığı alanda birkaç gündür etkili olan yağış sonrası dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kumluca\'dan Antalya\'ya gidiş istikametindeki çift şeritli yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde yer yer 10 metreyi bulan çökmeler oldu. Henüz kullanıma açılmayan çift şeritli karayolunun tek şeridi, altındaki toprakla birlikte ormanlık alana doğru kaydı. Heyelanın olduğu bölümün giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Bölgedeki karayolu ulaşımı gidiş- geliş olarak sürdürülüyor. Çökmenin yaşandığı bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde geçen yıl da yağmur sonrası heyelan meydana gelmişti.
Yoldan geçen sürücülerden Uğur Ay (37), \"Bu yol batı Antalya\'yı il merkezine bağlayan tek yol. Geçen yıl 1 kilometre ileride çökmeler yaşandı. Bu yıl burası çöktü. Kullanacağımız başka yol olmadığı için yetkililerden kısa zamanda bu soruna çözüm bulmalarını istiyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA Antalya DHAANTALYA KumlucaHeyelanınD400Kumluca AntalyaYazır Mahallesi YembeHenüzBölgedekiYoldanUğur AyAntalyaGeçenBuKullanacağımızFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24