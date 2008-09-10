Heyelan minibüsü yuttu; 3 korucu öldü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde sağanak yağışların yol açtığı heyelanda köy minibüsü toprak altında kaldı, 3 köy korucusu öldü, 2 kişi yaralandı.



Siirt Vali Vekili Hamdi Öncü, yaptığı açıklamada, dün gece bölgede sağanak yağışların Şirvan'a bağlı Ormanlı Köyünde heyelana yol açtığını ve köye gelmekte olan bir minibüsün heyelan sonucu toprak altında kaldığını söyledi.



Ormanlı köyündeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucu minibüsten 3 köy korucusunun cesedinin çıkarıldığını, 2 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını belirten Öncü, ''kayıp bir kişinin bulunması için de arama çalışmaları sürüyor. 2 yaralı Siirt Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı'' dedi.