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Yaşam

Heyelan çatlağı diğer koylara da sirayet edecek iddiası ANTALYA (A.A)

17 Eylül 2011 16:03

-Heyelan çatlağı diğer koylara da sirayet edecek iddiası  ANTALYA (A.A) - 17.09.2011 - Göçük tehlikesi altında bulunan ve Antalya Valiliğinin 10 ev için boşaltılması kararı aldığı falezlerde araştırma yapan bilim heyetinden Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, zamanla Lara Caddesi ve Konserve Koyu'nun batısına doğru uzanan heyelan çatlağının diğer koylara da sirayet edeceğini iddia etti.  Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, geçen şubat ayında Antalya Valiliğinin talebi üzerine falezler ile ilgili problemi tespit etmek için kente geldiğini hatırlattı. Yaptığı inceleme sonucunda Antalya Konserve Koyu'nda bir heyelanın var olduğunu ve acilen çözüm gerektiğini açıkladığını anlatan Yıldırım, ''İncelemenin ardından çözümün var olduğunu, bir an önce çözüme yönelik çalışma yapılması gerektiğini belirtmiştik'' dedi. Konserve Koyu'nda alınacak önlemlerden birinin hilal şeklinde yapılacak topuklama sistemi olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: ''Alt kesimi iri kayalarla dolgulu, üste doğru bir teraslama yapılarak hilal benzeri bir topuk sisteminin bu yöreye en uygun çözümlerden biri olacaktır. Çözüme yönelik doğru modelin ortaya konulabilmesi için de gerekli sondaj ve inklinometre ölçümleri ile yörenin kaya yapısı, süreksizlikler, kayma düzlemlerini belirlemek gibi harita ve kesitlerin çıkarılması gerektiğini gerekli resmi yere 7 ay önce bildirmiştik.  Bu tür büyük kütlesel hareketlerin önlenmesi, basit bir istinat yapısıyla çözülmesi mümkün değil. Ama pahalı da olsa bu yapılmalı. Antalya'nın resmi makamlarından çözüm için herhangi bir talep gelmedi, henüz bir ses çıkmadı. Bölgede 10 tane evi boşaltacaklarmış. Zamanla Lara Caddesi ve Konserve Koyu'nun batısına doğru uzanan heyelan çatlağı diğer koylara da sirayet edecek, oluşabilecek büyük bir heyelandan sonra ise çözümün çok yüksek masraflara neden olacağının da bilinmesi gereklidir. Resmi makamların eninde sonunda sorumluluk alacaklarını ümit ediyorum.''

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