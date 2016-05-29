Heyelan, bin 200 yıllık mezarı ortaya çıkardı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelan sonucunda bin 200 yıllık bir mezar ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Almak Kazbek köyünde şiddetli yağmurun etkisiyle gerçekleşen heyelan üç metre genişliğinde bin 200 yıllık bir mezar bulunmasına sebep oldu.

Daha önce üzerine yığılan topraklar nedeniyle görülemeyen mezarın girişinin heyelanın ardından açığa çıkmasının ardından arkeologlar içeriye girmeyi başardı.

Mezarda ayrıca dört insanın kalıntılarının, seramik kap kacakların ve silahların yer aldığı gelen bilgiler arasında.