'Heyecanlı' olduğu gerekçesiyle tutuklanan JİNHA muhabiri Beritan Canözer'in ilk duruşması yarın

JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in duruşmasına basın emek ve meslek örgütleri katılım çağrısında bulundu. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yapılan yürüyüşü takip eden Canözer’in 'makul şüphe' gerekçesiyle 16 Aralık’ta gözaltına alınıp 19 Aralık’ta tutuklanmasının ardından ilk duruşması yarın görülecek. Canözer’in gözaltına alınma gerekçeleri arasında ‘heyecanlı olması' da yer alıyordu.

Özgür Gündem’in haberine göre, Canözer’in yarın 09.30’da Diyarbakır Adliyesi’nde görülecek ilk duruşmasına TGS, Basın İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği çağrı yaptı. Türk İş/Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu Üyesi Şafak Timur, gazeteciliğin temel kaynaklarından birinin de heyecan olduğunu belirterek, “Meslektaşlarımızın genel olarak heyecanını kaybetmemesi için çabalıyoruz.” dedi.

DİSK/Basın İş Sendikası’ndan Özge Yurttaş, "Bize düşen bu genç kadın muhabirin suç sayılan meslek heyecanına, kararlılığına sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Üyesi Çınar Livane Özer ise gazeteciliğin suç haline getirilmek istendiği, böylelikle de halkın doğruları öğrenmesinin önüne geçilmek istendiği bir dönemde Beritan Canözer'in haksız ve hukuksuz tutuklanması ve yargılanmasının aslında gazeteciliğin yargılanması anlamına geldiğini belirterek "Beritan’ın ilk duruşmasında tahliye edilmesi ve bu hukuksuzluğun daha fazla devam etmemesi gerekmektedir. Biz meslektaşımızın yanındayız. Herkesi de bizlerle yan yana durmaya çağırıyoruz" dedi.

Haber Nöbeti'nin son ekibi Canözer duruşmasında

İki aydır devam eden ve çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerle dayanışma kurmak amacıyla kurulan ‘Haber Nöbeti’ de yarın, Beritan Canözer'in duruşmasını takip ettikten sonra sona erecek.

Haber Nöbeti Koordinasyonu, Canözer'in davasına katılımı arttırmak için çağrı videosu hazırlarken, dayanışma nöbetlerinin başka eylem biçimleri ile devam edeceğini belirtti.

Haber Nöbeti, ilk olarak 2 Şubat'ta aralarında Ergun Babahan, Said Sefa, Ceren Sözeri, Celal Başlangıç, Ayşe Yıldırım, Evrim Kurdoğlu'dan oluşan ekibin Diyarbakır'a gitmesiyle start aldı. İlk ekip, DİHA, JINHA ve Özgür Gün TV ile dayanışma gösterdi. Haber Nöbeti kapsamında ilk ay 38 gazeteci Diyarbakır'a giderken, 100'den fazla habere de imza atıldı.