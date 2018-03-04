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HEYBELİADA'DA YANGIN (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE )

Haber: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir  binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

04 Mart 2018 01:42

Haber: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA 
Heybeliada\'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir  binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Lodosun da etkisiyle alevler kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçererden itfaiye ekipleri adaya sevk edildi.  Yangın itfaiye ekiplerince uzun çalışmaların ardından söndürüldü.  Yangında ölen yada yralanan olmazken 3 bina kullanılamaz hale geldi. 

Görüntü dökümü:
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(AKTÜEL)
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların yardım etmesi
-Yanan binalar
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar 
 

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