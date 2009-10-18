Heybeliada'da yangın!

Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulan ve 2005 yılında kapatılan Türkiye’in ilk verem hastanesi Heybeliada Sanatoryumu'nun büyük bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla kül oldu.



Heybeliada Sanatoryum'unda dün akşam saat 21.30 sıralarında alevler yükseldi. Yangına ilk müdahaleyi Ada itfaiyesi yaptı. Ancak itfaiye ekipleri yetersiz kalınca binanın üst katları alevlere teslim oldu. Heybeliada'ya Maltepe İskelesi'ne yanaşan çıkarma gemisiyle Kadıköy, Kartal ve Maltepe itfaiyesinden takviye ekipler gönderildi.

İtfaye ekipleri, hastane bahçesindeki ağaçlık alana da sıçrayan alevlerin ormana sirayet etmemesi için büyük çaba harcadı. Yangın sırasında binanın üst katlarından kısmen çökmeler oldu. Takviye ekiplerin ulaşması ile yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, binanın büyük hasar gördüğünü belirten itfaye yetkilileri, yangının ormana sıçramasının önlendiğini ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtti. ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.



HEYBELİADA SANATORYUMU

Sağlık hizmetinin yanısıra tıp eğitimi de veren sanatoryum, Prof. Dr. Siyami Ersek ve daha bir çok yerli ve yabancı uzman doktoru da yetiştirdi. Bu nedenle, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tüberkülozda eğitim ve araştırma hastanesi olarak kabul edilen bu sanatoryum, İsmet İnönü, Rıfat Ilgaz, Ece Ayhan gibi isimlere de hizmet vermişti.

1980 sonrasında devletin desteğini kesmesiyle hastanede hizmetler büyük ölçüde aksadı. Göğüs Cerrahisi konusunda adını duyurmasına karşın hastanede MR ve tomografi cihazı yoktu. Çalışan doktor ve personel ücretleri yeterli seviyenin çok altında kalmaya başladı. Uzman ve asistan eğitimi için yenileştirmeler yapılamadı.

Hastanede, 17 Ağustos 1999 depremiyle büyük hasarlar meydana geldi. Çatılar hasar gördü, sıvalar bloklar halinde döküldü, bacalar yıkıldı ve duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Bayındırlık Müdürlüğü’nün gönderdiği heyetin incelemeleri sonunda binanın hasar görmesine rağmen tehlike arz etmediğini belirlendi.

2001 yılında restorasyon yapılan hastane, 2005 yılında, deniz yoluyla ulaşımın zorluğu ve yeterli hasta bulunmaması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın verdiği onayla kapatılarak, Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadro ve tıbbi donanımı ile nakledildi. Sanatoryum 4 yıldır kullanılmıyordu.













