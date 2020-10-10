Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e devri yargıya taşındı

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği sanatoryumun Diyanet’e tahsisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, tahsisin kamu yararına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

BirGün'den Uğur Şahin imzalı habere göre, İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Adalar’ın sağlık altyapısı açısından İstanbul’un en ihtiyaç sahibi ilçesi konumunda olduğu belirtildi. Dilekçede, şöyle denildi:

“Bugün sadece Büyükada’da kapasite olarak ihtiyacı karşılayamayan bir adet hastane bulunmaktadır. Üstelik toplam sağlık tesisi alanının büyük bir bölümünü oluşturan Heybeliada Sanatoryumu’nun sağlık tesisi olarak değerlendirilmeyecek şekilde tahsisi ile halkın temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık alanında hizmet sunumu açısından kamu yararına aykırı bir işlem yapılmaktadır. Ada halkının ve Adalar Belediyesi’nin taleplerine aykırı olan işlem hizmet gerekleri ve kamu yararı ile de uyumlu değildir. Yanı sıra Adalar ile ilgili alınmış olan koruma kararları ve plan yaklaşımlarına aykırıdır.”

Dilekçede, İstanbul 5 No’lu Koruma Bölge Kurulu’nun alanın ‘kiralamaya uygun’ olduğuna ilişkin görüş sunduğuna dikkat çekildi, bunun şehircilik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Tahsis işleminin yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği dilekçede, sanatoryumun sağlık hizmeti için kullanılması gerektiği ifade edildi.

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