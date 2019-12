-HEYBELİADA RUHBAN OKULUNDA SERGİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 101 Yunanlı sanatçının eserlerinden oluşan ''İstanbul'un İzini Sürmek'' adlı sergi, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açıldı. Serginin açılışı Fener Rum Patriği Bartholomeos'un okulun bahçesinde bulunan Aya Triada Kilisesi'nde yönettiği ayinden sonra gerçekleştirildi. 30 yıl sonra ilk kez kapılarını açan Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki serginin açılışında konuşan Bartholomeos, İstanbul'un sadece bu yıl için değil, tarihi ve kültürel değerleriyle her zaman kültür başkenti olduğunu dile getirdi. Patrik Bartholomeos, ''Ruhban okulumuzun tekrar açılmasını temenni ediyoruz. Bunu hükümetimizden en kısa zamanda bekliyoruz'' dedi. Yunanistan Kültür Bakanı Pavlos Yerulanos, tarihi olarak nitelendirilen anların var olduğuna dikkati çekerek, en iyi ve umut verici anların da bir şeylerin iyiye doğru gittiği hissini veren anlar olduğunu söyledi. Yerulanos, son derece güçlü bir inanç olan yaratma inancının kültürlerin buluşmasına ve diyaloğa önemli bir katkısı olduğunu da belirterek, serginin Heybeliada Ruhban Okulu'nda gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti. ''Eğer serginin mekanı geçmişte gerginlik nedeni olmasaydı bugün bu rutin bir sergi olacaktı'' diye Yerulanos, ''Ümidimiz bugünün, bu anın tarihte eşi olmadığı için değil, yeni bir rutine neden olduğu için tarihi bir an olmasıdır'' dedi. Geçmişte düşünmeye bile cesaret edilemeyen anların artık gerçekleştiğini de dile getiren Yerulanos, ''Geçmişte ortodoksluğun bir çok önderini yetiştiren bu okulun tekrar faaliyete geçirilmesini diliyoruz'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da böylesi bir kültürel etkinlik düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Yunanistan ile her türlü kültürel ve sanatsal aktiviteyi birlikte yapmaya hazır olduklarını kaydetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne de serginin düzenlendiği bu mekanda ruhani bir havayı hissetmemenin mümkün olmadığını belirterek, ülkeleri komşu yapanın ortak değerler olduğunu söyledi. Atina Belediye Başkanı Nikitas Kaklamanis ise uzun yıllar sonra Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapılarını açan anahtarın sanat olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu da bugün açılan serginin sıradan bir sanat etkinliği olmadığına işaret ederek, iki ülke ve kültür arasında dostluk ve kardeşliğin kalıcı olmasını temenni ettiğini ifade etti. Serginin açılışına Topkapı Sarayı Müze Başkanı İlber Ortaylı'nın yanı sıra aralarında Yunanistan'dan gelenlerin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. -SERGİ- Heybeliada Ruhban Okulu, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Atina Belediyesi ''Technopolis'' kültür kuruluşunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''İstanbul'un İzini Sürmek'' isimli sergi White Fox şirketince organize edildi. Küratörlüğünü sanat tarihçisi İris Kritikou yaptığı, UNESCO'nun himayesinde gerçekleştirilen sergide, 101 Yunanlı sanatçının, çoğunluğu özel olarak hazırlanan resim, heykel, fotoğraf ve video yoluyla 101 görsel anlatıdan oluşan eserleri yer alıyor. Prodüksiyonunu serginin fikir annesi ve organizasyonun sorumluluğunu üstlenen White Fox Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Manou'nun, danışmanlığını Olimpos'taki Ayios Dionisios Manastırının yaptığı ''İstanbul'un İzini Sürmek'' adlı belgesel de ilk kez tüm sergi boyunca Heybeliada'da gösterilecek. Belgesel, Yunanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve ayrıca engellilere yönelik olarak hazırlandı. Bu arada sergi için hazırlanan eserlerin bir bölümü, bir süre önce Yunanistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda sergilenmeye başlanmıştı. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Heybeliada Ruhban Okulunda açılan her iki sergi de 23 Eylüle kadar gezilebilecek. Sergi, Ekim ayında da Atina'da açılacak.