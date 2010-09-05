T24 - ABD'de 28 yaşındaki bir kadın, kahve almak için sokağa çıktı, yanına yaklaşan başka bir kadın “Hey güzel kız, bunu içmek ister misin?” diye sorup yüzüne asit döktü. Genç kadın ağır yaralandı.











ABD’de bir saldırgan yanına yaklaştığı kadına “Hey güzel kız, bunu içmek ister misin?” diye sorup, kadının yüzüne asit türü bir sıvı fırlattı. 28 yaşındaki Bethany Storro pazartesi günü Washington eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Starbucks’a girmek üzereyken bir kadın yanına yaklaştı ve “Hey güzel kız, bunu içmek ister misin?” diyerek yüzüne bir tür asit attı.





Portland’daki bir hastanenin yanık ünitesine kaldırılan Storro hemen ameliyata alındı. Yüzünün büyük bölümü yanan genç kadın ameliyatın ardından yanında annesi Nancy ve babası Joe Neuwelt ile bir basın toplantısı düzenledi. Bethany, “Çok acı vericiydi. Kalbim duracak gibi oldu. Elbiselerimi deldi geçti, acısını derimin altında hissettim” diye konuştu.



Bethany saldırı sırasında gözünde birkaç saat önce yeni aldığı güneş gözlükleri olmasaydı görme yetisini de kaybedebileceğini söylerken, bu saldırının hayatını mahvetmesine izin vermeyeceğini ifade etti. Bethany saldırganla ilgili olarak ise, “O kızı hayatım boyunca hiç görmedim. Onu ilk gördüğümde onda bir tuhaflık vardı. Bir haset, öfke gibi... Bu bir cüret miydi, yoksa bu kadın sabah uyanıp bir fincan asit taşıyıp bunu ilk gördüğü kişinin yüzüne atmayı mı planlamıştı? Hiçbir fikrim yok” diye konuştu.



Saldırgan bir kadın...



Vancouver polisi doktorların ve yetkililerin Bethany’nin yanıklarına neden olan maddeyi belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. Polis şüpheliyi Afrika kökenli Amerikalı, 25-35 yaşlarında bir kadın olarak tarif ediyor. Saldırganın olay sırasında yeşil tişört, haki renkte pantolon giydiği saçını at kuyruğu yaptığı ya da yana doğru düzleştirmiş olduğu söyleniyor. Polis saldırganı arıyor.



