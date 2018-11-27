Hevsel Bahçeleri'nde, mevsimin son pamuk hasadında düşük rekolte

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- UNESCO Kültür Mirası Listesi\'nde bulunan Diyarbakır\'daki Hevsel Bahçeleri\'nde bu yıl 300 dönümlük arazi üzerinde ekilen pamuğun son hasadına başlandı. Tarla sahibi Garip Oğurlu, verimin yüzde 40 dolaylarında düştüğünü belirterek, \"Maalesef bu sene bu işten para kazanamayacağım. Çünkü gelirim ancak giderimi karşılayabilir\" dedi.

Hevsel Bahçeleri\'nde 3 nesilden beri 200 yılı aşkın bir süreden beri çiftçilik yapan Garip Oğurlu (55), bu sene büyük umutlarla ektiği pamuktan beklediği verimi elde edemediğini söyledi. Çiftçi Oğurlu, \"Bu sene büyük umutlarla 300 dönümlük araziyi pamuk için ayırdık. Mazotundan, çapasına ve sulamasına kadar pamuğumuza gözümüz gibi baktık. Ne var ki beklentimizin aksine çok büyük bir verim kaybı yaşadık. Kaybımız yüzde 40 dolaylarında. Bir de geçen hafta yağan yağmur öncesinde pamuğu biçecek biçerdöver temin edemedik. Hepsi pamuk tarlalarında çalıştığı için boş biçer bulamadık. Bu da ayrı bir aksilik, şu an tarla çamur olduğu için biçer de görevini tam manasıyla yapamıyor. Sık sık çamura saplanıyor. Velhasıl bu sene bu işten pek para kazanamayacağız. Ancak, tarlada günlük 50 liraya çalışan analarımız, bacılarımız var. Her bir evden 4- 5 kişi geliyor. Bu da hane başına günlük 200- 250 lira demek. Bu emekçi kadınlarımız biçerin gerisinde kalanı, yani biçerin alamadığı pamuğu topluyorlar. Emin olun biçerin alamadığı pamuğun bize tek kuruş faydası yok. Ama olsun, biz kazanamadık, bu kardeşlerimiz kazansın\" diye konuştu.



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