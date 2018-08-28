Heung-Min Son'un askerlikle imtihanı

Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-Min Son'u zorlu günler bekliyor. Henüz askere gitmeyen Son, 2018 Asya Oyunları'nda takımının altın madalya alamaması durumunda minimum 21 ay askerlik için ülkesine dönecek. Dönmediği veya askerliği yapmadığı takdirde ise hapis cezası alacak. Ancak Güney Kore'nin alacağı altın madalya sonrasında Son, askerliğe gitmeme hakkını kullanabilecek.

De Marke'nin haberine göre, şu anda İngiltere'de Tottenham forması giyen oyuncu, bu süre zarfında futbol oynayamayacak. Daha önceki madalya şanslarında yer almayan veya değerlendiremeyen Son için bu Asya Oyunları çok önem taşıyor.

Bugün oynanan çeyrek final maçında Güney Kore, Özbekistan'ı uzatmalar sonucunda 4-3 mağlup etti.Yarı finalde Güney Kore, Vietnam ile karşılaşacak.