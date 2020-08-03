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Spor

Heung-Min Son: Üst düzey futboldan düşünce evlenebilirim

03 Ağustos 2020 12:35

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, futbolu bırakmadan önce evlenmeyeceğini söyledi.

The Guardian gazetesine konuşan konuşan Son, "Babam, bana 'Futbolu bırakmadan evlenme. Evlenirsen önce eşin ve çocukların, sonra futbol gelir.' dedi. Düşündüm ve onu haklı buldum" dedi.

Koreli yıldız, "Ben üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim. Daha ne kadar bu seviyede kalabilirim bilmiyorum. Ancak, futbolu bırakınca ya da 33-34'ünde üst düzey futboldan düşünce evlenebilirim. Çünkü, önümde hala uzun bir hayat kalmış olur." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Heung-Min Son, bu sezon Tottenham formasıyla 41 maça çıktı ve 18 gol atıp 12 asist yaptı.

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