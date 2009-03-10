Hetfield hastanelik oldu

Heavy metal grubu Metallica'nın solisti James Hetfield'ın İsveç'te hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Metallica konserinin organizatörlerinden Carolina Satterwall, midesinden rahatsızlanan ve sıvı kaybı olan Hetfield'ın önceki gün vermesi gereken konserden önce hastaneye yattığını, daha sonra da grubun diğer üyeleriyle birlikte ABD'ye döndüğünü söyledi.



Hetfield'in hastalanması nedeniyle 16 bin hayranı Stockholm Globe Arena'daki konseri izlemekten mahrum oldu.



Metallica hayranlarının konserin ertelendiğini, başlamasına dakikalar kala öğrendiği belirtildi.