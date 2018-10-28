Hessen'de Merkel için büyük hayal kırıklığı

Almanya'nın Hessen eyaletinde düzenlenen bölgesel seçimde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU yüzde 28, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20 civarında oy aldı. Yeşiller yüzde 19,5 oranında oy toplarken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 12,5, Sol Parti yüzde 6,5, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7,5 oranında oy aldı.

Merkel'in partisi seçimin galibi olsa da Hessen'de beş yıl önce yapılan seçimlere kıyasla elde ettiği sonuç CDU için ağır bir kayıp anlamına geliyor. CDU, geçen seçimlere kıyasla yaklaşık yüzde 10 oranında oy kaybetmiş görünüyor. Federal hükümette CDU'nun koalisyon ortağı olan SPD de bir önceki seçime kıyasla yaklaşık 10 puan oy kaybetti.

Seçimlerde aldığı bu oy oranı, CDU için aynı zamanda Hessen'de 1966 yılından bu yana elde ettiği en kötü sonuç.

Hessen'deki seçimlerin kazananı ise Yeşiller ve AfD oldu. Yeşiller yüzde 19,5 ile Hessen'de tarihi bir başarı elde etti. Yeşillerin 2013 yılında seçimde kazandığı oy oranı yüzde 11,1'di. Yeşillerin oy oranını artırmasındaki en önemli etken liste başı adayı 47 yaşındaki politikacı Tarık Al-Wazir'in popülaritesi oldu.

AfD de eyaletteki oy oranını artırarak eyalet meclisine girmeyi başardı. Böylece AfD Almanya'daki 16 eyalet meclisinin tamamında temsil edilmiş olacak. AfD Hessen'de 2013 yılındaki seçimlerde yüzde 4,1 oranında oy alarak yüzde 5 barajını aşamamıştı.

Yaklaşık 4 milyon 400 bin seçmenin sandık başına çağrıldığı Hessen'deki seçimler Almanya'nın federal siyaseti açısından önem taşıyordu. Hessen'de CDU'nun oy kaybetmesi Merkel açısından yenilgi anlamına geliyor. Başarılı bir sonuçla rahatlamayı uman Merkel'in bu sonuçla birlikte federal düzeydeki pozisyonunu zayıflamış oldu.

dpa,HS/GY

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