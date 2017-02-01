Hessen ve Berlin'de radikal İslamcılara polis baskını

Polis Almanya'nın Hessen eyaletindeki İslamcı çevrelere kapsamlı operasyon düzenledi. 54 binada yapılan aramalar sırasında bir kişi gözaltına alındı. Eyalet polis teşkilatından yapılan açıklamada terör örgütünün desteklendiği ve ağır bir şiddet olayı için hazırlık yapıldığı şüphesiyle Hessen'in çeşitli şehirlerindeki ev, işyeri ve ibadet yerlerinin arandığı belirtildi.

Yaşları 16 ile 46 arasında değişen 16 şüpheliyi hedef alan operasyon sırasında 36 yaşındaki bir Tunuslu gözaltına alındı. Bu şahsın IŞİD hesabına insan kaçakçılığı yaptığı ve örgüte militan kazandırmaya çalıştığı, aynı zamanda Almanya'da terör saldırısı yapmak üzere şebeke kurduğu belirlendi.

Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth 1.100 polisin katıldığı operasyonla, Selefi örgütlenmenin bertaraf edildiğini ve halkın güvenliğini korumak amacıyla ‘zamanından önce' harekete geçildiğini söyledi.

Berlin'de tutuklama emri

Berlin'deki terörle mücadele operasyonu sırasında gözaltına alınan üç kişi hakkında da tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi. Tutukluların IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ya da Irak'a gitmeye hazırlandıkları ve Almanya için tehlike oluşturmadıkları açıklandı. Üç tutuklunun Berlin'deki Noel saldırısının faili Amri ile ilişkilerinin olmadığı ve operasyonun Amri'nin de devam ettiği ve Selefilerin buluşma yeri olan bir ibadethaneyi de kapsadığı öğrenildi.

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Afp/dpa/DW, AG/BÖ