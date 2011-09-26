HES'leri protesto eden 7 Hopalı beraat etti

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Erdoğan 'elimizde fotoğrafları var' demişti



Erdoğan: Elimizde kayıtlar var arkadaşlar size ulaştırsın



Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Ali Aksu, Erhan Köse, Görgü Demirpençe, İbrahim Aksu, İdris Akbıyuk, Önder Öner ve Şafak Ustabaş ile İzmir Baro Başkanı Sema Pekdaş, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Komisyonu Başkanı Müşir Deliduman, İnsan Hakları Derneği Erzurum Temsilcisi Medeni Aygül, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.Duruşmada iddia makamı, dava dosyasında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçuna ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya da sanıklara iddia makamının mütaalasını hatırlatarak söz verdi. Bunun üzerine söz alan tutuklu sanıklar da beraatlerini talep etti.Duruşmada tutuklu sanıkların avukatlarından Özlem Gümüştaş da, tüm sanık avukatlarının yazılı savunmalarını mahkemeye sunarak, müvekkillerinin Hidroelektrik Santrali (HES) ve hükümetin çay politikasına ilişkin görüşlerini 31 Mayıs'ta ifade ettiğini ve söz konusu hareketin örgüt propagandasıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.Avukat Gümüştaş, ''Slogan atmanın, marş söylemenin ve cenazede (öğretmen Metin Lokumcu) bayrak açılmasının terörle hiçbir alakasının olmadığını düşünüyoruz'' dedi.İzmir Barosu avukatlarından Cemal Doğan da, sanıkların katıldığı eylemlerin uluslararası sözleşmeler ve anayasa çerçevesinde fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.Mahkeme heyeti davada yargılanan 7 kişinin ''terör örgütü propagandasını yapmak'' suçundan beraatlerine karar verdi.Sanıkların avukatlarından Özlem Gümüştaş, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini ''Hopa Davası Avukatları'' olarak tanımladıklarını söyledi.Gümüştaş, ''Yargılamanın Erzurum ile ilgili bölümünü bitirmiş olduk. Nihayet yargı makamı özgürlük yönünde bir karar verdi. Buradaki yargılama beraatle sonuçlandı. Şimdi Hopa'daki süreci takip edeceğiz. Biz Hopa halkının demokratik tepkisini ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Yaptıkları eylemde haklı olduklarını düşünüyoruz. HES'lere karşı bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Dere ve çaylarını korumak için bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Bunları demokratik bir toplum olmanın zorunlu unsurları olarak görüyoruz'' dedi.da, davanın Erzurum'da açılmasının manidar olduğunu dile getirerek, ''Eğer ortada bir suç varsa suç yeri Hopa'dır. Örgüt üyeliği iddiasıyla dosya Erzurum'a getirildi. Örgüt üyeliği ve örgüt propagandasının da olmadığı belli oldu. Dosya örgüt üyeliğinden düşürüldü'' şeklinde konuştu.Hopa'da yaşanan olayların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan'a sorular yönelten Ruşen Çakır, '''Metin Lokumcu benim akrabam, ben Diyarbakır'dayken bu olay oldu. Neler yaşandığını arkadaşlarımdan öğrendim. Metin Lokumcu iyi bir insan talihsiz bir şekilde öldü. Bu konudaki tepkiniz televizyonda yayınlandı. Ben, ailem ve akrabalarım yorumunuzu kınadık. Aradan geçen sürede bu konuyu tekrar düşündünüz mü" demişti.Erdoğan, Çakır'ın bu sözleri üzerine, "Ben öncelikle başınız sağolsun diyorum, ama size bazı kasetleri ve resimleri arkadaşlarım ulaştırsın. Acaba emekli bir ögretmene bunlar yakışır mı diye hakkı teslim etmeniz diye düşünürüm" dedi