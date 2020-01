HESlere karşı 'Ses ver!'

Hidroelektrik santrallere (HES) karşı toplumun her kesiminden yükselen itiraz, protesto ve direnişler büyüyerek devam ediyor.

Bir çok ünlü sanatçı ve kamuoyu tarafından bilinen isimlerin gönüllülük esasıyla yer aldığı videoyu hazırlayan, Marsis grubunun solisti Korhan Özyıldız. Özyıldız projenin ortaya çıkışını “Sürekli olarak enerji ihtiyaçlarımızdan ve bölge halkına istihdam sağlanacağından bahsedilerek meşrulaştırılmak istenen HES projelerine karşı sesimizi her zamankinden daha fazla çıkartmamız gerekiyordu. Biz de bu bağlamda dostlarımızdan yardım istedik. Bizim böyle enerjilere ihtiyacımız yok. Doğayı ve yaşamı tahrip eden her projenin karşısında yer alacağız. Yaşadığımız coğrafyaya bu hızla zarar vermeye devam etmek kendi bindiğimiz dalı kesmekten farksız. O yüzden artık HES’lere ve yaşama zarar veren her şeye daha yüksek bir SES VER’menin zamanı geldi.” cümleleriyle açıklıyor.

Projede yer alan isimler şu şekilde: “Okan Bayülgen, Gülay, Mert Fırat, Pelin Batu, Yaşar Kurt, Cengiz Bozkurt, Erkan Can, Leman Sam, Harun Tekin, Timur Acar, Hasibe Eren, Haluk Levent, İlkay Akkaya, Aylin Aslım, Bayar Şahin, Şebnem Sönmez, Cahit Berkay, Feryal Öney, Özcan Alper, Tansel Öngel, İnan Ulaş Torun, Toprak Sağlam, Korhan Özyıldız, Nejat Yavaşoğulları ve Vedat Yıldırım. Ayrıca filmde yöre halkından Fitnet Çervatoğlu ve Musa Hindistan, ve Başköy’den çocuklar da yer almakta.

Videonun hazırlanmasına karşılıksız katkı verenlerin isimleri de şöyle sıralanıyor: Erdem Aydın, Barış Urunlu, Serkan Gürgen, Samed Önsöz, Caner Ceyhan, Çağatay Kadı, Evren Arkman, Erim Arkman, İlker Özyıldız, Şakir Sağlam, Serkan Fidan, Onur Kavecişi, Melike Tufanyazıcı, Özgür Erdönmez , Hasan Saltık , Taner Yavuzaslan, Özcan Demirçi, Aylin Mallı, BGST, Ellipsis (Yeşil Gazete)