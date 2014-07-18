Haskel Dağı'nda 20 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu

Haskel dağında 10 gündür devam eden yangın bir türlü söndürülemiyor. İçinde meşe ağaçlarını barındıran 20 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı’na bağlı Keristepe Üst Bölgesinde konuşlu askerler tarafından yapılan eğitimler, Haskel dağı ve çevresinde yangınlara yol açıyor. Haskel dağı, bu askeri üs bölgesinin hemen karşısında yer alıyor. İlçe merkezine 3 km uzaklıkta yer alan dağ, köylülerin odun topladığı, hayvanlarını otlattığı, tarım faaliyetleri yürüttüğü, içinde meşe ağaçlarını barındıran, hem köylüler hem de ekolojik sistem açısından önemli bir alan.

Askeri eğitim sırasında yapılan silah atışları sebebiyle yaklaşık 2 haftadır bölgede aralıklarla irili ufaklı birçok yangın meydana geldi. Ufak yangınlar vatandaşlar tarafından kısmen söndürülürken, 10 gündür devam eden ve 20 hektarlık alanı kül eden yangın ise hala söndürülemedi. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı şubelerine bildirildiği halde herhangi bir müdahale yapılmadığından yangın giderek büyüyor.

Bölgedeki yangınlarla ilgili konuştuğumuz Çukurca Belediye Eş Başkanı BDP'li Servet Tunç şu açıklamaları yaptı:

‘’Çukurca 7-8 bin nüfusa sahip bir ilçe, 10 binden fazla asker bu bölgede görev yapıyor. Askerler sık sık Haskel dağına doğru atış talimi yapıyorlar. Yangınlar bu sebeple çıkıyor. Yangınlar konusunda İlçe Jandarma Karakolunu arayarak, ‘Bu dağda pancar, odun toplayan, hayvanlarını otlatan köylüler var. Bu şekilde atış talimi yapılması hem vatandaşların can güvenliği açısından tehlike oluşturuyor, hem de doğaya zarar veriyor’ diyerek kendilerini uyardık ancak bir sonuç alamadık. Çukurca’da Orman işletme Müdürlüğü yok. Hakkari’den gelen işletme müdürlüğü görevlilerine ‘olaya tepkisiz kalıyorsunuz’ diyerek tepki gösterdik. Sadece tek bir bölgede değil, birçok bölgede yangınlar çıkıyor. Geçenlerde yine ilçeye bağlı köprülü bölgesinde yangın çıktı. Müdahale edilmeseydi askeri bölge de yanacaktı, vatandaşlar tarafından söndürüldü. Orman Müdürlüğü’nden yangına helikopterle müdahale edilmesini istedik fakat yine bir sonuç alamadık.’’

Bilgi vermek yasak

Haskel dağında çıkan yangınlarla ilgili telefonla ulaşarak bilgi almak istediğimiz İlçe Jandarma Komutanı yanıt vermedi. Karakolun santralindeki görevli asker, görüşme talebine yanıt olarak komutanın "Telefonu bağlamayın, basına bilgi vermemiz yasak" dediğini aktardı.