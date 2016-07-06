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Dünya

Heseke’de canlı bomba saldırısı; 3’ü çocuk, 2’si kadın 16 kişi hayatını kaybetti

Canlı bombanın Sala fırını yakınlarında motosikletinden inerek kalabalığa doğru yürüdü ve kendini patlattı

Fotoğraf: ANHA

06 Temmuz 2016 14:38

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) geçtiği bilgilere göre dün akşam 19.45 dolaylarında Rojava’nın Hesekê kentinde Salihiyê mahallesinde Sala fırını yakınlarında patlama meydan geldi. Görgü tanıkları ve yaralanan yurttaşlardan edinilen bilgilere göre olay, bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucu gerçekleşti.

İntihar saldırısında yaralananlar, bir canlı bombanın Sala fırını yakınlarında motosikletinden inerek kalabalığa doğru yürüdüğünü ve kendini patlattığını belirtti. Patlamada çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı. Canlı bomba saldırısında yaralanan yurttaşlar Wetenî, Hitmê ve askeri hastanelere kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, saldırıda şu ana kadar 3’ü çocuk, 2’si kadın 16 kişi yaşamını yitirdi. Asayiş güçleri patlamanın gerçekleştiği bölgede inceleme başlattı.

 

 

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