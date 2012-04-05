HES'e verilen ÇED raporu iptal edildi, inşaat durmadı

Alakır Vadisi'ndeki HES'e verilen üç ÇED raporu da iptal edildi ancak inşaat durmadı. Gerekçe: Yeni ÇED raporu aldık, onunla ilgili yargı kararı yok.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Antalya Alakır Vadisi’nde yapılmak istenen HES (hidroelektrik santralı) projesine karşı çevrecilerin kazandığı ilk zafere gölge düştü. Mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmalar devam ederken Antalya Valiliği’nin gerekçesi, “Mahkeme kararı, alınan ilk üç ÇED gerekli değildir kararı ile ilgiliydi. Dördüncü ÇED kararıyla ilgili mahkeme kararı yok” oldu.

Alakır Vadisi’nde çevreciler yıllardır HES karşıtı mücadele veriyor. Vadide planlanan altı HES projesine karşı davalar açılıyor. Alakırlılar ilk yargı zaferini Ekim 2011’de kazandı. Antalya İdare Mahkemesi Kürce HES aleyhine açılan davada projenin yürütmesini durdurdu. Ancak çalışmalar bir türlü durmadı. Bunun üzerine Alakır’da yaşayan Emre Şimşek, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak mahkeme kararının uygulanmasını talep etti. Ancak valilikten gelen cevap Şimşek’i ve davanın müdahillerini şoke etti.

Bir HES, dört rapor

Müdürlük, 17 Şubat 2012’de verdiği yanıtta, projenin dördüncü ‘ÇED gerekli değildir’ kararına istinaden devam ettiğini savundu. Yazı şöyle:

“1. İdare Mahkemesi’nden, Kürce Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı için verilmiş olan üç adet ‘ÇED gerekli değildir’ kararı için yürütmeyi durdurma çıkmıştır. Dava devam ederken firma tarafından HES projesinde değişiklik yapılmış ve yeni proje tanıtım dosyası hazırlanarak müdürlüğümüze müracaat edilmiştir. Valiliğimizce dördüncü kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmiştir. HES çalışması en son verilmiş olan

‘ÇED gerekli değildir’ kararına göre yapılmaktadır. 8.06.2010 tarihli ‘ÇED gerekli değildir’ kararı için mahkeme kararı bulunmamaktadır.”

Davanın müdahil avukatı İsmail Duygulu ise Kürce HES projesi için ayrı ayrı üç kez tanıtım dosyası hazırlanarak hukukun arkasından dolanıldığı görüşünde:

“Sonuçta hepsi aynı yerde aynı proje. Biz de bunu mahkemeye belirterek her üç kararın hepsine birden bir dava açtık ve kazandık. Ancak çalışmalar durmadı. Valilik çalışmaların dördüncü kez alınan ‘ÇED gerekli değildir’ çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu tam bir alicengiz oyunu. Mahkemenin kararları boşa çıkarılıyor. Mahkeme kararlarına karşı önceden tedbir alındığı görülüyor.”

Kürce HES projesinin sahibi Dedegöl Enerji Yatırım A Ş Proje Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Gökhan Göktaş da Radikal’e “Üç kez proje değişikliği yapılmış olup, ilgili idareden her bir revizyona ait ayrı ayrı ÇED kararı alındı. Daha önce alınan üç ÇED kararına karşı dava açılmıştı. Fakat en son alınan ve projenin mevcut durumunu yansıtan ‘ÇED gerekli değildir’ kararına dava açılmadı” dedi.

Alakır’daki ‘ÇED gerekli değildir’ kararları Antalya Valiliği imzasını taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki devriyle verilen karar, yönetmelikte yer alan, ‘tanıtım dosyası incelenip çevreye minimum zarar getireceği ilkesi’ gözetilerek veriliyor.