HES’e karşı, 5 bin kişiyle 5 kilometrelik halay

Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin dünkü son gününde Munzur Vadisi ile bölgede yapılacak HES'lere karşı yürüyüş düzenlendi. Aralarında Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, sanatçılar Ferhat Tunç, Ahmet Aslan, Erdoğan Çelik, Doğan Çelik'in de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplanıp pankart ve dövizlerle Munzur Vadisi Milli Parkı'na yürüyüşe geçti. Topluluk, Munzur Vadisi kıyısında halay çekti. Halayın uzunluğu 5 kilometreyi buldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Munzur Vadisi içindeki Dikilitaş mevkiinde protestocular dururken, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı üstün kamu yararı ve vadide yapılması planlanan HES ile maden işletme alanlarının ÇED kapsamında tutulmaması kararını Munzur Çayı'na attı.

'Dersim halkı izin vermeyecek'

Bul, "Bu kararın Dersimliler için bir hükmü yoktur. Dersim halkı kutsal Dersim topraklarına ve Munzur Vadisi'ne HES yapılmasına asla izin vermeyecektir. Hükümsüz olan kararı Munzur'a atıyorum, bizler HES'lere asla izin vermeyiz. Atalarımızdan bize miras kalan bu kutsal topraklarda çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için HES'lere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Protestocular daha sonra Tunceli-Ovacık karayoluna çıkarak, yolu trafiğe kapattı. Ardından karayolu üzerinde 5 kilometre el ele tutuşarak halay korteji oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren halayın ardından protestocular dağıldı.