Hesaplarındaki 681 milyon dolara 'hediye' diyen eski başbakan tutuklandı

Devlete bağlı yatırım fonundan kişisel banka hesaplarına transfer edildiği iddia edilen 681 milyon dolara ''Suudi Kraliyet ailesinin hediyesi'' diyen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Reuters'ın aktardığına göre Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daha önce yaptığı açıklamada '1Malaysia Development Bhd (1MDB)' yolsuzluk soruşturmasında yargılanacağını düşündüğünü belirttiği eski Başbakan Necip Rezak'ın yolsuzlukla mücadele ekiplerince evinde gözaltına alındığı duyuruldu.

Rezak'ın avukatı yarın yapılacak mahkemede eski başbakana suçlamaların yöneltilmesini beklediklerini ifade etti.

10.6 milyon dolarlık para transferi

Soruşturmacılar Rezak'ın gözaltına alınmasının, eski bir devlete bağlı yatırım fonu 1MDB'ye ait SRC International'ın Rezak'ın kişisel banka hesabına birkaç aracı şirket vasıtasıyla gönderdiği 10.6 milyon dolar hakkında olduğunu da belirtti.

Ne olmuştu?

27 Haziran'da eski Malezya başbakanı Necip Rezak'a ait ev ve ofislere baskın düzenlendi. Baskınlarda Rezak'a ait 273 milyon dolar değerinde kıymetli eşya ele geçirildi.

Başlatılan soruşturmada 2009 yılında kurulan devlete bağlı yatırım fonu 1MDB'den Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürüldü. Rezak görevdeyken bu paranın Suudi Kraliyet ailesinin hediyesi olduğunu açıkladı ve Suudi yönetiminin bunu doğrulamasıyla Rezak yolsuzluk iddialarından aklandı. Eski başbakanın beklenmedik şekilde seçimi kaybetmesinin ardından yolsuzluk dosyası yeniden açıldı.