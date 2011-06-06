-HESAP UZMANI MISIN DİŞ DOKTORU MUSUN? İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu alanda 1 milyar (1 milyon) insanın toplandığından bahsettiğini hatırlatarak, ''Eğer Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir hesap uzmanıysa biz yandık. Burada tüm emniyet tek tek sayım yapıyor. Bu nasıl hesap uzmanı anlamıyorum. Verilen rakam belli. Azami ne kadar şişirirse şişirsin 100 bin. Eğer böyle diyorsa o zaman şu anda bizim mitingimizde 10 milyon var'' dedi. Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada sağlık yatırımlarını anlatarak, dönemlerinde herkesin istediği hastaneye gittiğini, istediği eczaneden de ilaçlarını alabildiğini söyledi. Kendilerinden önce MHP ve 8 yıl SSK Genel Müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu döneminde hastaların hastanelerde rehin kaldığını anlatan Erdoğan, ''Ben de SSK'lıyım, işçiyim. Bizim anamızı ağlattılar'' dedi. Erdoğan, partililerden bunları CHP'lilere de anlatmalarını isteyerek, ''İçlerinde anlamayanlar çıkabilir biliyorum. Bazılarının gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var gerçekleri söylemiyor. Bizim görevimiz ikna etmek değil, anlatmak. Kalplerin sahibi Allah'tır. Biz görevimizi yapacağız'' diye konuştu. İstanbul'a sağlıkta eski rakamla 1 katrilyon 653 trilyon yatırım yaptıklarını, şimdi 2 şehir hastanesi kuracaklarını belirten Erdoğan, 2 bin yataklı bu hastanelerden birinin Olimpiyat Stadı'nın yanına diğerinin de Anadolu yakasına kurulacağını söyledi. Erdoğan, böylece her ilçede bir devlet hastanesi olacağını ancak birer tane de şehir hastanesi kuracaklarını kaydetti. Kendilerinden önce İstanbul'da 10 tane olan tomografi cihazı sayısını 51'e, 2 mr cihazı sayısını da 37'ye çıkardıklarını, bin 164 diyaliz makinesi sayısının da şimdi 2 bin 730 olduğunu anlatan Erdoğan, ayrıca 36 tane olan 112 istasyonu sayısını 157'ye, 38 ambülans sayısını da 209'a çıkardıklarını bildirdi. Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın sözüne atıfta bulunarak, ''Bir sağlıklı nefese gerekirse devleti feda ederiz. Bizim anlayışımız bu'' diye konuştu. -''BENİM BELEDİYE BAŞKANIMA İFTİRA ATIYOR''- TOKİ olarak İstanbul'a 110 bin 866 konut uygulaması başlattıklarını, 65 bin 642'sini tamamlayarak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ne diyor Sayın Bahçeli? Çok enteresan, 'TOKİ'nin Başkanını da Başbakanı da Yüce Divan'a vereceğim' diyor. Sayın Bahçeli sen yine bildiğini oku, geç kaldın ya. 8,5 yıl geçti. Bu arada bu işi yapsaydın. Ama yok biz milletvekiliyiz, bundan düşeriz, bizim böyle bir endişemiz yok zaten. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. İnanın bunlar var ya adeta ruh ikizi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli. İstanbul'da belediye başkan adayıydı Kılıçdaroğlu, Kadir Bey'le ilgili bir dosyadır tutturdu gidiyor. Nerede o dosya? Kadir Bey'in dokunulmazlığı yok. Hadi çıkar. Nerede? Benim milletim, CHP'li kardeşim hala bu adama inanacak mı ya? Çıkar, işte Kadir Bey'in dokunulmazlığı yok, ver mahkemeye. Dürüst değil kardeşlerim, dürüst değil. Bak tutturdu benim Kayseri Belediye başkanımı. Bir tane çek-senet noktasında çeklerini ve senetlerini ödeyemeyen bir milletvekili var kendisinin. Onun ona getirdiği sahte şeylerle oradan rant elde etmek istiyor. Benim Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a 240 milyar kira ödemediği için borcu var o milletvekilinin. Sayın Kılıçdaroğlu, senin bu milletvekilin ödemiyor, sen çok dürüstsün sen öde hiç olmazsa, şu işi bitir, ayıptır. Bak Meclis'te Sayın Elitaş ile siz çok yüz yüze baktınız. Sen de Grup Başkanvekiliydin, o da. Hadi hiç olmazsa öde, arkadaşının bu yanlışını düzelt. Tutturmuş benim belediye başkanımla uğraşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'ndan İstanbul'dan sana sesleniyorum. Senin bütün belediye başkanlarını topla, benim bir Mehmet Özhaseki'm yapmaz. Çünkü Kayseri'yi onlar nasıl değiştirdiler, dönüştürdüler ortada. Ve o senin dediklerinin hiçbir tanesini de sen benim belediye başkanıma böyle bir iftirada bulunamazsın. Hepsini bir araya getir bir Mehmet yapmaz. Mehmet Özhaseki nerede, seninkiler nerede.'' -''BİZ CEZAEVLERİNDEN KURTARMAK İÇİN LİSTELERİMİZE ADAM KOYMADIK''- Başbakan Erdoğan, bir televizyon programında kendisine ''Edirne'de 12 yıla mahkum olmuş, şu anda Yargıtay'da olan Edirne Belediye Başkanınızla beraber aynı fotoğraf karesine girdiğiniz doğru mu?'' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun ''Yargıtay kesin kararı vermedi ki'' dediğini belirterek, ''Ya sen bırak Yargıtay'ın kesin kararı verip vermediğini. Şüyuu vukuundan beterdir. İlk mahkeme iki davadan 12 yıl gibi bir ceza vermişler, şimdi Yargıtay'ı konuşuyorsun. Peki Mehmet Özhaseki ile ilgili açılmış bir dava yok. Ağzına dolamışsın devam ediyorsun. Böyle siyasetçi olur mu? İstanbul, Kayseri, 12 Haziran'da bunun bedelini ağır ödetmemiz lazım çünkü biz bu iftiralara dayanamıyoruz. Müfteri hesabını sandıkta vermeli. Biz milletle geldik, milletle yürüyoruz. Çetelerle gelmedik. Biz cezaevlerindekileri kurtarmak için listelerimize adam koymadık. Bunların yaptığı bu. Bunlar siyaseti böyle görüyorlar. MHP'de aynı değil mi, o da aynı, o da öyle görüyor. Ama bu hesabı 12 Haziran'da benim vatandaşım, milletim evvelallah bozacak. Hiç şüphe etmiyorum'' diye konuştu. -TAKSİM'E REZİDANS, ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE OTOPARK- Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şimdi biz tarihi Topçu Kışlası'nı sıfırdan aynen inşa ediyoruz. Fakat muhteşem bir eser ortaya çıkacak. Burayı inşallah rezidans, otel, altını alışveriş merkezi olarak kullanacağız. Tamamen o bölümün altını da otopark yapacağız. Taksim'i sıkıntıdan da kurtaracağız. Taksim'de artık araç trafiği olmayacak. Bütün araçları yerin altına alıyoruz. Gümüşsuyu'ndan gelip Harbiye'ye gidecek olanları ile Elmadağ'dan gelip Tepebaşı'na gidecek olanları hepsi orada yerin altından gidecek ve tamamen Taksim yürüyüş alanı haline geliyor. Bunu biz yaparız. AK Parti yapar, CHP yıkar, biz yaparız. CHP O Topçu Kışlası'nı yıktı biz ise yapıyoruz.'' Projelerin bitmediğini, Yassıada'nın kendileri için ''yaslı ada'' olduğunu belirten Erdoğan, bu yaslı adayı yaslı ada olmaktan çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, oradaki bütün binaların kontrolden geçirileceğini, sağlam olanların kalacağını diğerlerini de gözden geçirdikten sonra tüm adaya kongre, kültür merkezi ve kütüphaneler inşa edeceklerini, orada yargılanan Menderes ve iki arkadaşından kalan objeler varsa müzede, kütüphaneleri varsa, verirlerse orada kurulacak kütüphanelerde değerlendireceklerini, oteller inşa edeceklerini söyledi. Yassıada'nın hemen yanında Sivriada bulunduğunu ve geçmişte taş ocağı olarak kullanıldığını hatırlatan Erdoğan, o oyuğun içine de muhteşem bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceklerini ve bunların mimari projelerini hazırladıklarını belirtti. Seçimden sonra hemen bunların da ihalesini yapacaklarını ve bu iki adayı yaslı ada olmaktan çıkartıp, demokrasi ve özgürlükler adası haline getireceklerini vurgulayan Erdoğan, ''İstiyoruz ki merhum Menderes'i, Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm orada yargılananları demokrasiye karşı verilmiş olan bu yanlış kararları biz inşallah düzeltelim istiyoruz. Yanlışlara devama mecbur değiliz. Bunu düzeltmek bizim görevimiz. Böyle bir yanlışı düzelteceğimize inanıyorum. Merhumların da ruhunun şad olması için bizim böyle bir görevimiz olduğuna inanıyorum ki tarihe karşı bu görevi yerine getirmiş olalım. İnşallah İstanbulumuz 12 Haziran'da kullanacağı bu takdirle çok farklı yere gidecek'' diye konuştu. -''NE KADAR ŞİŞİRİRSE ŞİŞİRSİN...''- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, dün Kılıçdaroğlu'nun bu alanda 1 milyar (1 milyon) insanın toplandığından bahsettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: ''Eğer Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir hesap uzmanıysa biz yandık. Burada tüm emniyet tek tek burada sayım yapıyor. Bu nasıl hesap uzmanı anlamıyorum. Verilen rakam belli, azami ne kadar şişirirse şişirsin 100 bin. İzmir'de bizim yaptığımız miting aldığımız rakamlarla Kılıçdaroğlu'nun mitinginin 3 katı. Buradaki mitingin katılımından İzmir daha fazla idi. Eğer burada da yüreği varsa istediği televizyona çekilmiş olan o resimleri yan yana koysunlar, bizim resimlerle o resimler. Orada hangisi daha fazla katılım itibariyle ortaya çıkar. Eğer böyle diyorsa o zaman şu anda bizim mitingimizde 10 milyon var. Çünkü bütün resimlere baktım, sahneyi burada kurdurmamış, sahneyi almış önce kurdurmuş. Uyanık ya öyle talimat vermiş, alanı küçültmüş. Sayın Bahçeli de bu alanın 4'te birinde yaptı mitingini. Bunlarla niye kendinizi mukayese ediyorsunuz demeyin. Anlatmamız lazım. Dün bir ifade daha kullanmış. Diyor ki benim için, 'onun dişlerini sökeceğim' diyor. Ya sen hesap uzmanı mısın, diş doktoru musun? Meslek şaşırdı galiba. Bu ara bir kriz var ki diş sökeceğim diyor. Fakat Kılıçdaroğlu ben bu dişleri sana teslim etmem. Sen yine git hesap uzmanlığına devam et ama Allah senin gibi hesap uzmanlarının eline düşürmesin bu ülkeyi. Önce mesleğini doğru seç. Şu anda zaten bu noktada ciddi manada kayıptasın. Akıl hocalarını değiştir. Çünkü kılavuzu karga olanın... olay bu.'' Başbakan Erdoğan, partililerden gece gündüz çalışmalarını da isteyerek, 12 Haziran'ın Türkiye'ye, İstanbul'a temel hak ve özgürlükler için, yeni anayasa için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, ayrıca heyecanlarına güç katan 400 kadar balıkçı teknesi ve sahiplerine de selam ve sevgiler göndererek, ''vira bismillah'' dedi.