Hesabına yanlışlıkla 92 katrilyon dolar yattı!

Online ödeme aracı şirketi PayPal, Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki Chris Reynolds’un hesabına yanlışlıkla 92 katrilyon dolar (176 katrilyon lira) yatırdı. PayPal hesabına giren Reynolds, aylık hesap özetine baktığında hesabına tam olarak 92.233.720.368.547.800 dolar yatmış olduğunu gördü. Ancak sisteme giriş yapar yapmaz hesaptaki hata PayPal tarafından fark edilince hesap özeti yeniden sıfırlandı.

‘Büyük sürpriz oldu’

Konuyla ilgili BBC’ye açıklama yapan PayPal yetkilileri hatayı kabul ederek, “Bu kesin bir hata. Reynolds’a hatayla ilgili olarak bize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz” dedi. Reynolds ise Philadelphia Daily News’e yaptığı açıklamada, hesap özetinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söylemekle yetindi.Bilgisayarının başına geçen adam, hesap özetini kontrol edince karşısına çıkan 176,640,328,023,085,184.00 lira artı bakiye ile hayatının şokunu yaşadı.