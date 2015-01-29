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Hesabı hacklenen Taylor Swift, 'çıplak fotoğraf' iddiasına yanıt verdi

Taylor Swift’in Instagram ve Twitter hesapları hack’lendi

29 Ocak 2015 10:04

Sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerlerın çıplak fotoğraflarını yayınlayacakları iddiasıyla ilgili olarak konuşan ABD’li şarkıcı Taylor Swift, "Bu arada çıplak fotoğraflarıma sahip olduğunu söyleyen hacker var mı? Çok hoşunuza giderdi değil mi! Photoshop yaparken iyi eğlenceler çünkü elinizde hiçbir şey yok” dedi.

Taylor Swift’in Instagram ve Twitter hesapları hack’lendi.

Swift’in sosyal medya hesaplarını hack’leyen kişi veya kişiler, sanal para birimi bitcoin ile ödeme yapılması halinde genç şarkıcının üstsüz fotoğraflarını yayınlayacaklarını iddia etti.

Hollywood Life isimli sitenin yaptığı ankette okurlara “Taylor Swift’in çıplak fotoğraflarının internete sızıdırılmasından endişeli misiniz” sorusu yöneltildi. NTV'de yer alan habere göre, okurların yüzde 86'sı bu soruya hayır yanıtını verdi.

Yaşanan olayın ardından Swift, "Bu arada çıplak fotoğraflarıma sahip olduğunu söyleyen hacker var mı? Çok hoşunuza giderdi değil mi! Photoshop yaparken iyi eğlenceler çünkü elinizde hiçbir şey yok” şeklinde bir tweet attı.

 

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